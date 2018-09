Lucca Comics & Games: oltre 36mila biglietti già venduti, molte prime volte e Xander di Buffy l’Ammazzavampiri

LUCCA – Dopo cinque settimane dall’apertura della prevendita e a più di un mese e mezzo dall’inizio di Lucca Comics & Games 2018, sono più di 36mila i biglietti venduti. Sale dunque l’attesa per l’edizione del 52º anno, che si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi. E sale anche la curiosità per il “Level Up​”, lo speciale abbonamento di cinque giorni che permette un’esperienza potenziata: aree relax, colazioni e aperitivi con gli ospiti, welcome kit e accesso prioritario ai padiglioni sono alcune tra le possibilitàofferte a 500 visitatori.

Sono già circa 12mila i fan che, a oggi, hanno scaricato dal nostro sito il loro poster personalizzato firmato da​ LRNZ​. Il progetto del fumettista Lorenzo Ceccotti, ideato e realizzato assieme a Lucca Comics & Games e Studio Kmzero, ha già stabilito un piccolo record: 12.000 poster differenti per un’unica edizione di un evento, un poster collettivo creato dalla nostra COMMUNITY​, esperimento mai tentato prima nel mondo.

Ma l’esperimento continua: Lorenzo Ceccotti per tutto agosto ha raccolto i suggerimenti del popolo di Lucca e ha proseguito nel disegnare componenti aggiuntive da inserire nel software che genera automaticamente gli infiniti multipli del poster 2018. E continuerà a farlo fino all’inizio della manifestazione: un poster unico e collettivo, pensato dall’uomo e disegnato da un software​, accresciuto e migliorato dal pubblico, e che continuerà a trasformarsi fino al 31 ottobre.

Inoltre, tra pochi giorni e a grandissima richiesta, il pubblico scoprirà come poter ottenere una seconda versione personalizzata del poster. Tre artisti x 3 (tre) grandi scuole mondiali x 3 (tre) mostre imperdibili Dagli infiniti multipli del poster, alle infinite incarnazioni dell’arte del fumetto, che a Lucca si manifesta con l’arrivo dei grandi ospiti. Neal Adams​ è una delle matite più leggendarie al mondo, avendo

disegnato molti dei principali supereroi americani, da Lanterna Verde agli Avengers agli X-Men, ed essendo uno dei fautori della loro maturazione in chiave contemporanea (basti pensare alla svolta dal Batman pop anni Sessanta a quello che diventerà il Cavaliere Oscuro attuale). A lui sarà dedicata una bellissima retrospettiva a Palazzo Ducale. Dagli Stati Uniti passiamo alla Francia: Benjamin Lacombe

è uno dei principali esponenti dell’illustrazione francese moderna: graphic novelist e disegnatore, è autore di “Cerise Griotte”, che nel 2007 il Time ha incluso tra i 10 migliori libri per l’infanzia. Anche a Lacombe sarà dedicata una mostra dal 13 ottobre a Palazzo Ducale. Cresce intanto l’attesa per Leiji Matsumoto​; aspettando l’arrivo dal Giappone del papà di “Capitan Harlock”, ecco altre due novità: sempre a Palazzo Ducale, sempre dal 13 ottobre, al sensei sarà dedicata un’imperdibile esposizione,

nella quale si potranno mirare 40 dei suoi originali scelti per i suoi fan italiani, tra cui alcuni realizzati di recente appositamente in occasione della sua visita a Lucca Comics & Games. Inoltre, parte nelle prossime ore un sondaggio tramite la nostra pagina Facebook: chiediamo ai fan quali personaggi vorrebbero veder disegnati dal sensei tra quelli nati dalla sua fantasia. Il maestro li disegnerà il 2 novembre, in un suggestivo spettacolo con accompagnamento musicale dal vivo a tema, nella cornice del Teatro del Giglio, il teatro di Giacomo Puccini.

Alla SCOPERTA​ della nona arte in America, Europa, Oriente: i tre maggiori “continenti” del fumetto saranno dunque magnificamente rappresentati a Lucca, in una delle edizioni più ricche di sempre per gli amanti della nona arte e dell’illustrazione. Oltre a questi tre ospiti, ricordiamo anche alcuni tra quelli

già annunciati, cui seguiranno moltissimi altri: Arthur ​Adams​,Charles​ Forsman, Victoria ​Jamieson dagli Stati Uniti; Sara​ Colaone​, l’autore del poster LRNZ​, Dave​ McKean​, Jérémie​ Moreau ​dal Vecchio Continente; Li​ Kunwu ​dalla Cina; Mikio​ Ikemoto​ e Junji Itō, ​dal Giappone.

Grandi brand, ospiti e spettacolo: ecco 5 (cinque) “prime volte”

A Lucca Comics & Games ogni partner porta la propria fantasia, la propria storia, il proprio prestigio per creare assieme a noi un evento che è molto più di una normale fiera. Tutte queste peculiarità sono benvenute, anche all’insegna del RISPETTO​ per la dimensione monumentale della città.

Il Family Palace di Lucca Comics & games si arricchisce di una presenza importante: per la prima volta nella storia della nostra manifestazione, arriva Mattel​, da sempre protagonista a livello internazionale del mondo del giocattolo e dell’intrattenimento per i più piccoli. Lo spazio sarà interamente dedicato a Mecard​, il nuovo brand che unisce veicoli, action figures, giochi di carte e battaglie mozzafiato. Mecard arriva per la prima volta in una manifestazione pubblica in Italia a Lucca. Sarà una tappa imperdibile per tutti i visitatori del Real Collegio.

Per la prima volta a Lucca e per la prima volta giocabile in Italia, “Kingdom Hearts III​” sarà uno tra i videogiochi più giocati: il terzo capitolo, in uscita il 29 gennaio 2019 per Xbox One e PlayStation®4, sarà protagonista a Villa Bottini (e non solo). I visitatori e appassionati dei mondi di “Kingdom Hearts” avranno a disposizione 2 demo giocabili in cui potranno affrontare il boss Titano della Roccia del film “Hercules” (Walt Disney Animation Studios) e scoprire il mondo dei giocattoli di “Toy Story”, il classico

Disney-Pixar, insieme ai mitici Woody e Buzz. Ci saranno numerose attività dentro e fuori dallalocation, tra cui una fantastica opportunità fotografica con una Keyblade gigante all’ingresso di Villa Bottini, in pieno centro storico lucchese.

Il traguardo deiNicholas Brendon​ non è stato un punto di arrivo, bensì di partenza, per consolidare lo status di “stella” italiana del fumetto. E visto che la casa del fumetto per antonomasia è Lucca, l’editore ha deciso di diventare parte integrante e inscindibile del tessuto della città occupando un’intera piazza. È per questo motivo che, dall’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, gli appassionati non dovranno più cercare lo stand Star Comics, né un semplice padiglione dedicato: per la prima volta la “stella” brillerà su Piazza Star Comics​, in piazza San Giovanni, un luogo in cui

esplorare tutto l’universo proposto dall’editore e incontrare i suoi grandi ospiti: oltre al già annunciato Junji Ito, arriveranno anche Trevor Hairsine​, Jean David Morvan​ e Ronan Toulhoat​.

Feltrinelli Comics​ sbarca per la prima volta a Lucca Comics & Games e lo fa in grande stile: un ampiostand, novità editoriali e autori come Tito Faraci, Sio, Silvia Ziche, Daniele Fabbri e Stefano Antonucci, Paolo Castaldi, Fumettibrutti, Lo Stato Sociale e Luca Genovese, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Feltrinelli Comics festeggerà il suo debutto con il

Feltrinelli Comics Show​ realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, un imperdibile show (ad accesso gratuito per i possessori di biglietto e braccialetto del festival) presentato da Claudio Di Biagio che si terrà mercoledì 31 ottobre sera al Teatro del Giglio, dove si esibiranno, tra gli altri, Sio, Daniele Fabbri e Lo Stato Sociale con una performance musicale dal vivo!

Sarà la prima volta assoluta a Lucca anche per Audible​, società Amazon leader nel segmento audiolibri, podcast e serie originali, distribuiti tramite app, come già annunciato ad agosto. E oltre al live reading di Francesco Pannofino al Teatro del Giglio, di cui sveleremo nei prossimi giorni ulteriori dettagli, seguiranno altri due importanti momenti, in cui le voci di Alessandro Parise e Vittorio Guerrieri permetteranno allo spettatore di immergersi nei suggestivi mondi di Arrakis, il pianeta di “Dune”, e di Ambra, ricordo e mèta da raggiungere. “Dune”​ – Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi

tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell’Impero. Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell’Imperatore per la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell’ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si reggeva l’ordine dell’Impero, l’inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili.

Anteprime + ospiti + grandi partner: ecco la formula dell’area movie

Ecco le prime notizie dalla sezione movie di Lucca Comics & Games che, da otto anni all’insegna dell’INCLUSIONE​ dei mondi e delle storie più attuali, porta al nostro pubblico il meglio del cinema e delle serie tv legate ai mondi del fumetto e del videogioco. E a proposito di cinema e serie tv, il 2018 segna un ritorno in grande, grandissimo stile. Quest’anno Sky​ sarà infatti presente a Lucca Comics & Games in qualità di Official Broadcast Tv​ e con numerose attività che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino il meglio dei propri contenuti, con ampio spazio dedicato alle serie tv più attese della stagione.

Per gli appassionati delle serie tv anni 1990-2000, arriva un attore che scatenerà l’entusiasmo dei fan di “Buffy” e “Criminal Minds”: stiamo parlando di Nicholas Brendon​, amato dal pubblico delle due popolarissime serie nei panni di Xander Harris e Kevin Lynch.

Nicholas Brendon​ è un attore e scrittore americano. È conosciuto per il ruolo di Xander Harris nella serie televisiva “Buffy ’ammazzavampiri” (1997–2003) e Kevin Lynch in “Criminal Minds” (2007–2014). È anche un autore best seller del New York Times per il fumetto sulla decima stagione di “Buffy l’ammazzavampiri”.

Infine, Stardust.it ​torna a Lucca con uno stand pieno dei gadget più ambiti della manifestazione. Non mancheranno le interviste ai talent dell’area Movie e non solo. Quest’anno anche uno spazio per gli aggiornamenti Stardust Live che sveleranno tutto sull’evento.