Lucca Comics & Games: già superata quota 7mila 500 biglietti venduti nell’edizione del campionato mondiale di ‘Pandemic’ e del ‘papà’ di Capitan Harlock

LUCCA – Superata quota 7mila 500 biglietti già venduti per l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games. A dieci giorni esatti dall’inizio della prevendita, infatti, i ticket già staccati per la manifestazione che si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre sono 7mila 592, di cui 146 ‘level up’.

IL GIORNO PIU’ GETTONATO – Al momento, il giorno in cui ci sarà maggiore affluenza è venerdì 2 novembre con i suoi 1889 biglietti già venduti, seguito a ruota da sabato 3 con 1841. In calo, invece giovedì 1, nonostante sia giornata di festa che si ferma a 1610 biglietti, così come sono nettamente distanziati i due giorni iniziale e finale, rispettivamente con 1056 e 1050 ticket, ma questo è un trend abituale per la manifestazione che vede in questi giorni gli arrivi e le partenze.

Buona, invece, la partenza del ‘level up’, che vede già 146 acquirenti. Si tratta della novità dell’anno, una sorta di ‘esperienza avanzata’ dei Comics. Il ‘level up’ dà infatti diritto a un biglietto speciale, a tiratura limitata, che è molto più di un titolo di ingresso. In 500 potranno vivere ancora più da vicino e ancora più velocemente e con maggiore relax tutta la manifestazione. Per loro, inoltre, saranno organizzati incontri con gli autori in luoghi unici della città e della manifestazione, nonché avranno l’accesso particolare agli eventi. Insomma, un biglietto per godere appieno di tutte le occasioni di divertimento e approfondimento che Lucca Comics & Games offre e che il pubblico sembra gradire particolarmente.

IL PAPA’ DI CAPITAN HARLOCK E GALAXY EXPRESS 999 – Uno degli ospiti di punta di questa edizione è sicuramente Leiji Mastumoto – pseudonimo di Akira Matsumoto – ‘padre’ di alcuni dei personaggi più amati dal grande pubblico, come Capitan Harlock, La corazzata Yamato e Galaxy Express 999. Matsumoto ha debuttato nel 1954, ancora liceale, vincendo il primo premio di un concorso con ‘Le avventure di un’ape’. Inizia quindi a lavorare sugli shoujo manga, pubblicati su riviste femminili e, con questi, attira l’attenzione del grande pubblico. Passa poi alle serie per ragazzi, specializzandosi in quelle di fantascienza che lo hanno reso celebre, caratterizzate dal suo tratto più attento alle suggestioni che al realismo. Tra i suoi capolavori, i pluripremiati ‘Otoko Oidon’, ‘Galaxy Express 999’ e ‘La corazzata Yamato’. Nel 1979 esce la versione anime di ‘Galaxy Express 999’, campione di incassi al botteghino.

In Europa però la fama arriva con la saga di ‘Capitan Harlock’, pirata spaziale che ha fatto sognare un’intera generazione.

Matsumoto ha ricevuto tutti i principali premi e onerificenze nel mondo, tra cui la Purple Medal of Honour in Giappone, l’Ordre des Arts et des Lettres in Francia. Tra le sue varie attività odierne, insegna Contenuti multimediali alla Takarazuka University ed è visiting professor alla Sangro University di Kyoto.

PANDEMIC – Le pandemie sono alla base di serie televisive, di fumetti e, ovviamente, di giochi di ruolo. Ecco che proprio uno dei grandi protagonisti di questo mondo sarà ospite a Lucca durante l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games: Matt Leacock. Il nome – forse – non dice molto ai più, ma si tratta dell’autore di uno dei giochi da tavolo più noti in assoluto: ‘Pandemic’ e di ‘Forbidden Island’. Leacock ha sviluppato oltre una dozzina di titoli per il mercato internazionale e dal 2014 si occupa di game design a tempo pieno. I suoi giochi hanno ottenuto molti riconoscimenti tra cui 4 nomination allo Spiel del Jahres e un premio speciale nel 2018. Leacock sarà a Lucca grazie alla collaborazione con Asmodée Italia, in occasione del ‘Pandemic Survival 2018’, il torneo mondiale del popolarissimo gioco, la cui finale mondiale sarà disputata proprio a Lucca Comics & Games. Il premio? La squadra vincitrice potrà volare in una città a scelta tra quelle presentate sul tabellone di Pandemic.