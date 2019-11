Lucca Comics & Games 2019: i volontari della Croce Verde tra soccorso e protezione civile

LUCCA – Dietro alle cifre pazzesche di Lucca Comics&Games 2019, ci sono i numeri da capogiro delle associazioni, che ricoprono un ruolo fondamentale per la riuscita dell’evento. La Croce Verde P.A. Lucca non ha fatto eccezione, dando un contributo importante sia sul versante sanitario di primo soccorso, sia su quello di Protezione Civile, per attività di assistenza alla popolazione.

Da mercoledì 30 ottobre a sabato 2 novembre, infatti, sono state garantite 3 ambulanze con 18 volontari; numeri che sono stati innalzati per la giornata di chiusura, domenica 3 novembre, quando sono state messe in campo 4 ambulanze con 24 soccorritori a disposizione. Il PMA (punto medico avanzato) affidato all’associazione si trovava in viale Cavour, presso il Dopolavoro Ferroviario: una delle zone più calde della città, in virtù della vicinanza alla stazione ferroviaria e alla passerella, prese d’assalto ogni sera per il rientro a casa dei visitatori.

Per tutti i 5 giorni, inoltre, residenti e turisti hanno potuto scorgere in città una moto per soccorso avanzato con 2 volontari. Un omaggio alla due ruote di Batman, ben conosciuta dagli appassionati del genere? Forse, ma soprattutto un altro esempio di come sia necessario adeguarsi alle esigenze del momento e investire nel settore del primo intervento, per garantire alla popolazione un servizio sempre più efficace.

Per la Protezione Civile: 54 i volontari che si sono prodigati in attività di coordinamento tra le forze in campo, di monitoraggio e di assistenza alla popolazione, girando per piazze e vie della città e suddividendosi tra PMA, COC e sala radio.

In definitiva, un’enorme mole di lavoro per i volontari, ai quali la Croce Verde P.A. Lucca rivolge un ringraziamento speciale per l’abnegazione e la disponibilità che hanno mostrato, soprattutto a dispetto delle condizioni meteo avverse, oltre alla solita professionalità e capacità di intervento che li contraddistingue.