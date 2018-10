Lucca Comics & Games 2018, tutte le novità dell’area MOVIE

LUCCA – Si arricchisce di grandi novità il programma dell’Area Movie a cura di QMI – Stardust, che porterà nel capoluogo toscano anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi dedicati a pubblici di tutte le età e incentrati sui film e le serie tv più attesi della prossima stagione.

Oltre agli appuntamenti già annunciati, Sky porterà a Lucca Comics & Games 2018 anche Sibel Kekilli, l’attrice tedesca che ne “Il Trono di Spade”, la produzione HBO (in esclusiva in Italia su Sky Atlantic) che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, ha interpretato Shae, la concubina di Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Sibel Kekilli, uno dei personaggi più amati della popolare serie che in uno degli episodi chiave della quarta stagione è diventato uno fra i più controversi, quando si è consumato il tradimento ai danni proprio di Tyrion durante il suo processo per l’uccisione di Re Joffrey, incontrerà il pubblico di Lucca giovedì 1 novembre. A “Il Trono di Spade” Sky dedica l’intero Sotterraneo del baluardo San Colombano con una grande installazione che regalerà a tutti i fan della serie un’esperienza senza precedenti, in attesa dell’ottava e ultima stagione che sarà trasmessa nel 2019 su Sky Atlantic.

Tra gli altri eventi pubblici organizzati da Sky a Lucca, mercoledì 31 ottobre alle 18.00 presso il Cinema Astra l’anteprima nazionale di “Social Dream”, il primo vlogumentary prodotto da Sky, Web Stars Channel e Indiana Production che racconta la vita di alcuni dei creators più seguiti dai ragazzi: Favij, Mates e La Sabri (in onda il 31 ottobre alle 21.15 su Generation, il canale temporaneo al numero 111 di Sky, e disponibile su Sky On Demand). Venerdì 2 novembre, altri due eventi da non perdere: alle 12.00, sempre presso il Cinema Astra, l’incontro speciale con il cast de “I Delitti del BarLume”, con Marco Malvaldi, autore dei romanzi del “BarLume”, e le attrici Lucia Mascino ed Enrica Guidi, in attesa delle due nuove storie prodotte da Sky e in onda da dicembre su Sky Cinema. Lo stesso giorno, alle 16.30 ancora al Cinema Astra, la Masterclass con Marco D’Amore, attore reso celebre al grande pubblico grazie al suo ruolo di Ciro in “Gomorra – La serie” e che sarà uno dei registi della quarta stagione della serie Sky prodotta da Cattleya in arrivo nel 2019 su Sky Atlantic.

Inoltre, nel padiglione Sky di piazzale Arrigoni saranno presenti anche David Lopez e Stefano Landini, due disegnatori professionisti Marvel che mostreranno a tutti i visitatori dell’area Sky Cinema come nasce una striscia di comic svelando i segreti del loro mestiere.

Tra gli ospiti dell’Area Movie sarà presente anche Paolo Virzì, regista toscano che da sempre unisce l’amore per il cinema a quello per il disegno e che proprio a Lucca sarà protagonista di una sessione di disegno presso l’Area Performance: le sue opere, insieme a quelle degli altri artisti realizzate durante la manifestazione, saranno destinate a un’asta i cui proventi sono volti a finanziare progetti di beneficenza.

Dopo l’anteprima il 27 ottobre alla Festa del Cinema di Roma del suo nuovo film “Notti magiche”, in uscita per 01 Distribution l’8 novembre, Paolo Virzì presenterà a Lucca un esclusivo backstage del film e sarà protagonista di un incontro con il pubblico (Giovedì 1 ottobre – Cinema Astra). Nella giornata del 31 ottobre, inoltre, Paolo Virzì presenterà al pubblico di Lucca “Ovosodo”.

Infinity infatti, in collaborazione con BadTaste, presenterà una serie di appuntamenti con il grande cinema cult. Oltre ad “Ovosodo”, il film generazionale del 1997 diretto da Paolo Virzì che introdurrà il film, Infinity presenterà “Mad Max: Fury Road” presentato da Fabio Guaglione, regista di Mine e produttore di Ride, e altri grandi capolavori del cinema.

Fabio Guaglione porterà a Lucca anche “Ride”, adrenalinico action thriller prodotto insieme a Fabio Resinaro e diretto da Jacopo Rondinelli. Nell’occasione Fabio Guaglione dialogherà con il pubblico di Lucca in un incontro su “Ride” e sul suo cinema.

Lucky Red porterà a Lucca lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, protagonista di uno speciale panel (domenica 4 novembre, cinema Astra) dedicato a “La Befana vien di notte”, nuova commedia diretta da Michele Soavi e interpretata da Paola Cortellesi e Stefano Fresi, in sala dal 27 dicembre 2018.

Per il pubblico dei più piccoli, Rainbow, la content company fondata da Iginio Straffi, presenterà la première mondiale della nuova serie prescolare “44 Gatti”, alla presenza dello stesso Iginio Straffi (1 novembre, Cinema Centrale): 4 simpaticissimi gatti affronteranno temi quali la tolleranza, la diversità e la solidarietà, messaggi educativi trasmessi in modo divertente. Rainbow inoltre festeggerà a Lucca il 15° anniversario delle “Winx” con una speciale mostra sul Winx Club.

“Spider-Man: Un Nuovo Universo”, in arrivo al cinema dal 25 dicembre, sarà presente al Lucca Comics con un’“immersiva” ed originale installazione a piazza San Michele, che consentirà ai visitatori di entrare all’interno del Ragnoverso. Il nuovo film della Sony Pictures Animation racconta le vicende del teenager Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera.

Universal Pictures porterà a Lucca la proiezione in anteprima italiana dei primi minuti di “Mortal Engines” di Christian Rivers, la pellicola prodotta da Peter Jackson e ispirata all’omonimo di Philip Reeve.

Tantissimi gli appuntamenti dell’Area Movie dedicati al mondo delle serie: l’anteprima di “Narcos: Messico”, disponibile sulla piattaforma a partire da venerdì 16 novembre su Netflix, alla presenza dei due nuovi protagonisti Michael Peña e Diego Luna; per TIMVISION la proiezione di due serie tv inedite in Italia, “Siren” e “Marvel’s Runaways”; l’anteprima del primo episodio dell’undicesima stagione di “Doctor Who”, su Rai4 dal 20 gennaio 2019.

Tra le grandi anteprime cinematografiche: l’action-horror “Overlord” prodotto da JJ Abrams in sala dall’8 novembre per 20th Century Fox; “Zombie contro Zombie” (One Cut of the Dead) di Ueda Shinichiro, zombie-comedy che ha disintegrato il box office giapponese nei cinema italiani con Tucker Film il 7/8/9 novembre; Gipi porta a Lucca il suo nuovo film in cui si lancia in una ricerca davvero speciale, “Il ragazzo più felice del mondo”, in sala per Fandango dall’8 novembre; il nuovo inventivo lungometraggio di Hiroyasu Ishida, “Penguin Highway”, che arriverà in sala solo il 20 e 21 novembre con Nexo Digital; la marratona targata The Walt Disney Company Italia che festeggerà a Lucca i primi dieci anni di Marvel Studios con i grandi successi targati Marvel.

E poi ancora, una speciale installazione di Warner Bros. Entertainment Italia in occasione dell’uscita di “Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald”; per Cartoon Network, la proiezione in anteprima assoluta di “Adventure Time – Vieni insieme a me” e di “La Vera storia di Rose”, oltre alla speciale parata targata Cartoon Network.