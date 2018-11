Lucca Comics & Games 2018: Simone Bianchi nominato ambasciatore dei Lucchesi nel Mondo

LUCCA – Il disegnatore Italiano Simone Bianchi, lucchese di 46 anni, che per 10 anni è stato in esclusiva un artista della scuderia Marvel Comics, (colosso Usa e mondiale che pubblica i super eroi del calibro di Superman, Thor e X-Man) è protagonista a Lucca Comics & Games di una importante mostra che omaggia il suo lavoro in qualità di autore del progetto Upperdeck Marvel Masterpieces.

A Simone Bianchi è stato affidato l’incarico di “fare il ritratto” a tanti dei più grandi supereroi, (ma anche ai cattivi) dell’universo Marvel che conta tutti i miti moderni da Spider agli X-Men, da Thor a Capitan America, solo per citarne alcuni. L’artista Italiano è uno degli illustratori più amati e quotati negli Usa ed è il primo disegnatore italiano a cui è stata affidata la raffigurazione dell’intero set.

Il progetto Upperdeck Marvel Masterpieces si compone di 135 illustrazioni originali dipinte che ritraggono ciascuno un’icona dell’Universo Marvel e viene realizzato ogni 2 anni a partire dal 1992. Negli anni il progetto è stato affidato solo ai più grandi artisti riconosciuti a livello internazionale: Joe Jusko, Greg e Tim Hildebrant, Boris Vallejo, Julie Bell, Alex Ross, Arthur Adams.

Una Mostra a New York e una a Lucca Comics & GamesGli originali di Simone Bianchi sono protagonisti di due straordinarie mostre. Una a New York che ha inaugurato in ottobre, e una a Lucca Comics & Games nella Chiesa dei Servi fino a domenica 4 novembre.

L’associazione Lucchesi nel Mondo, che riunisce le comunità di emigranti che dalla città si sono sparsi in tutti i continenti, e in questo 2018 ha compiuto 50 anni dalla sua fondazione, proprio durante Lucca Comics & Games ha nominato Simone Bianchi fra i suoi ambasciatori nel mondo.

<<In ottobre ero proprio a New York – ha commentato la presidente dell’Associazione Ilaria Del Bianco – e lì c’erano due cose che facevano parlare di Lucca: la mostra di Simone e una reppresentazione di un’opera di Puccini. Simone sicuramente sa parlare alle nuove generazioni e rappresenta una delle eccellenze lucchesi nel mondo. Quindi per noi è un piacere poterlo omaggiare anche con una targa ricordo dei nostri 50 anni>>.