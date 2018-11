Lucca Collezionando 2019 annunciate le date del prossimo anno

LUCCA – Anno 2019, quarto appuntamento per Collezionando, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, firmata Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), con il Comune di Lucca, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo 2019.

A presentare la nuova edizione Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del Comune di Lucca, Aldo Gottardo del consiglio di amministrazione, Dario Dino Guida di Lucca Crea srl, e Riccardo Moni, insieme al presidente Anafi Paolo Gallinari.

Il tema di quest’anno: I Robot

Protagonista del manifesto, opera degli artisti lucchesi Francesco Natali e Antonio Tregnaghi (Gnago) è Topo Unto alla guida di un robot. L’idea è sempre di più quella di fornire a tutta la famiglia l’occasione per venire non solo a visitare, ma a vivere “un’esperienza tutti insieme” a Lucca Collezionando, mantenendo le caratteristiche originali di questa manifestazione, ovvero il suo carattere “slow”, contraddistinto da tranquillità e tempo a disposizione per condividere, interagire, sviluppare e soprattutto approfondire i propri interessi e le proprie passioni.

“Vintage è bello”. Lucca Collezionando, punta costantemente a diventare per ogni appassionato un piccolo “paese delle meraviglie”. Confermata la centralità del fumetto, dei 3D collezionabili, dei soldatini e delle figurine con numerosi stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, e a questo proposito altre due preziose riconferme, quella dell’Orange Team LUG (Lego User Group Italia ) che proporrà nuovi laboratori a tema per i bambini, e di Artebambini (accreditata presso il MIUR) che opera nel settore dell’educazione dei più piccoli e in quello della formazione per gli insegnanti.

Troveremo sempre l’Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti ed acquistare il disegno desiderato o commissionato. Le principali community dedicate al mondo del fumetto sono ormai veri e propri partner di progetto e Collezionando punta a diventare il loro appuntamento fisso primaverile. In ordine alfabetico: Amys, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS – Spirito con la Scure, Il Forum Zagor Te nay. Ogni associazione porterà ospiti e svilupperà interessanti contenuti da presentare ai visitatori.

Ci sarà il consueto spazio dediche per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori di fumetti presenti, per incontrare gli appassionati, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi.

Un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa già ricca kermesse primaverile.

Ospiti

Ecco le prime anticipazioni che evidenziano un vero e proprio “parterre de roi “ presente a Lucca Collezionando 2019:

Milo Manara sul quale è superfluo qualsiasi attributo tanta è la sua notorietà e l’importanza nella storia del fumetto. Festeggeremo i suoi 50 anni di carriera e sarà al centro di un incontro particolare, dove ripercorreremo i suoi primi passi.

Emanuele Taglietti, raffinato artista di livello internazionale, indiscusso maestro dell’erotico italiano, famosissimo scenografo. Proprio ieri, abbiamo avuto l’occasione, nell’Auditorium di San Girolamo, di ammirare una sua performance dal vivo, sul tema del famoso film di Fellini, mai realizzato, Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Ascoltarlo raccontare anche solo brevi aneddoti della sua carriera sarà come aprire uno squarcio sulla storia del cinema e sui fumetti erotici degli ultimi cinquant’anni.

Bruno Prosdocimi, che potremo definire senza ombra di dubbio il vignettista e caricaturista più importante d’Italia, che ci farà visita per la presentazione del libro a lui dedicato. Chi non si ricorda gli album di figurine con le caricature dei calciatori e dei cantanti ?

Mostre

Come d’abitudine le esposizioni di Collezionando spaziano, ma soprattutto, mettono in collegamento tutti i mondi di riferimento della galassia fumetto . Abbiamo in serbo alcune sorprese, una più bella dell’altra, per ora solo due anticipazioni :

“L’Arte straordinaria di Emanuele Taglietti“

Un mostra di originali dedicata completamente alla strepitosa carriera di questo incredibile maestro.

“Vinile & Comics”

Una rassegna delle più belle e preziose copertine di vinili, disegnate dai grandi autori del fumetto mondiale.

Incontri

Come ogni anno, un editore sarà festeggiato ed ospitato a Collezionando, quest’anno sarà il turno di Cronaca di Topolinia con i suoi 30 anni di attività. Salvatore Taormina ed Elena Mirulla presenteranno in anteprima a Lucca, proprio in occasione di Collezionando, il loro nuovo lavoro “ Il buio oltre la notte”, dove la giovane e sempre più emergente autrice ligure, si cimenterà con un argomento, per lei, assolutamente inedito.

Diverse altre uscite previste a Lucca Collezionando, e tra queste segnaliamo “Il dodicesimo baluardo”, fumetto steam-punk ambientato a Lucca, disegnato da Riccardo Pieruccini su testi di Andrea Pau, e finanziato dal CISCU ( Centro Internazionale per lo studio delle Cerchia Urbane ).

Ulteriori informazioni saranno disponibili a partire dalla prossima settimana sul sito della manifestazione www.luccacollezionando.com così come sulla pagina FB e segneranno il percorso di avvicinamento all’appuntamento di Marzo 2019.