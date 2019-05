Lucca Classica: in scena Salvatore Accardo, Amanda Sandrelli e Pietro De Maria

LUCCA – È il giorno di Salvatore Accardo e dell’Orchestra da camera italiana a Lucca Classica Music Festival. L’appuntamento è per domani sera (sabato 4 maggio) alle 21 al Teatro del Giglio, con musiche di Bach, Paganini, Rossini e Verdi e l’introduzione di Angelo Foletto. Ma prima di arrivare al concerto di uno di più grandi violinisti italiani, un’altra intensa giornata di appuntamenti attende il pubblico di Lucca Classica e prevede anche la straordinaria apertura di Palazzo Orsetti, dove il sindaco Alessandro Tambellini farà da cicerone tra le sale per l’occasione aperte al pubblico per l’occasione (per prenotazioni scrivere a sindaco@nullcomune.lucca.it).

Accanto a Palazzo Orsetti, molti altri luoghi storici della città faranno da scenario agli appuntamenti del Festival. A Palazzo Ducale, da non perdere il ricordo di Severino Gazzelloni, curato da Filippo Rogai (alle 10:30) e la storia del rapporto tra Elisa Bonaparte e il fratello Luciano, uomo di lettere, fine pensatore e appassionato archeologo, interpretati da Amanda Sandrelli e Marco Brinzi, accompagnati dalla musica de Trio Synchordia (alle 12). Sempre a Palazzo Ducale, alle 16:45, in collaborazione con la Fondazione Federica e Brunello Cucinelli, Accademia Hermans in concerto e, alle 18:05, un originale spettacolo dedicato ad alcuni dei più celebri Lieder di Mozart e Schubert, con il soprano Gemma Bertagnolli e il pianista Giovanni Bietti. All’Auditorium “Boccherini”, alle 15, un incredibile concerto con le percussioni in vetro di Tetraktis. Per chi volesse fare un salto nella storia, appuntamento alla basilica di S. Frediano alle 16, con Concentus Lucensis, introdotti dalla storica dell’arte Alessandra Trabucchi. Spazio alla contemporaneità, invece, alle 16:45, al Teatro S. Girolamo, con le opere prodotte dal Puccini Chamber Opera Festival.

Molti gli eventi dedicati ai più piccoli: dal concerto all’Auditorium “Boccherini” con il Boccherini Cello Ensemble e Massimo Maffei, a “Costumisti all’opera” (Puccini Museum, alle 16), passando per il tradizionale spettacolo con “Boccherini sulle mura” (baluardo S. Colombano, alle 16:15), chiusura del progetto Io e Luigi veri amici. Musica anche tra le vie della città con Quinto Aere e la Banda Giacomo Puccini di Nozzano Castello.

Per concludere in bellezza la giornata, dopo il concerto di Salvatore Accardo e dell’Orchestra da camera italiana, l’imperdibile appuntamento con il pianista Pietro De Maria e il suo omaggio alla luna, a 50 anni dal primo passo dell’uomo sul nostro satellite. De Maria interpreterà musiche di Bach e Beethoven, tra cui la celebre sonata Al chiaro di luna, mentre sullo sfondo scorreranno straordinarie immagini lunari curate da Enrico Stefanelli, di Photolux.