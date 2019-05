Lucca Classica: dal premio al Cardinal Ravasi a Puccini, voci e strumenti per le vie della città

LUCCA – Ancora una giornata densissima di appuntamenti (domenica) a chiudere l’edizione 2019 di Lucca Classica Music Festival, che in questi giorni ha riempito di musica l’intera città, coinvolgendo migliaia di persone.

Ad aprire il quinto giorno, in Sala Ademollo (alle 10), sarà una nuova tappa del viaggio musicale lungo il Danubio di Oreste Bossini, accompagnato della violoncellista Silvia Chiesa e del pianista Maurizio Baglini. Dopo il concerto al Teatro del Giglio di sabato sera con l’Orchestra da camera italiana, torna Salvatore Accardo (alle 10:40, sempre a Palazzo Ducale) per una conversazione con il giornalista Angelo Foletto che avrà al centro, neanche a dirlo, la musica, come universo da esplorare. Protagonista in Sala Ademollo sarà anche il pianista Andrea Lucchesini, che ci introdurrà insieme a Giovanni Bietti alla musica di Chopin (alle 11:10). Da non perdere il tradizionale appuntamento con la Polifonica lucchese per la messa in S. Martino (alle 10:30).

Alle 11, Lucca Classica uscirà ancora una volta dalle mura cittadine per arrivare a Villa Reale, a Marlia, e contrappuntare di momenti musicali la visita allo stupendo parco della dimora storica.

Tra una visita guidata al Puccini Museum e una al Teatro del Giglio, il piacevole connubio tra grandi vini e musica ad Anteprima Vini della Costa Toscana (al Real Collegio alle 11), le collaborazione con il Boccherini Guitar Festival e il Laboratorio Orchestrale “Fratel Arturo Paolo”, si arriva all’atteso appuntamento con la presentazione degli inediti per organo e canto gregoriano di Giacomo Puccini, che quest’anno incontrano il canto gregoriano, con il celebre organista Liuwe Tamminga e le voci di Vincenzo Di Donato, Matteo Valbusa, Brad Carlton Sisk (alle 12:15 in S. Pietro Somaldi; in replica alle 16:15).

Nel pomeriggio la musica invaderà anche le strade, con la Banda “Giacomo Puccini” di Segromigno e il gruppo vocale Stereo Tipi. Andrea Lucchesini sarà ancora protagonista a palazzo Ducale alle 18, con il ricordo di Ermanno Olmi a un anno dalla scomparsa, al quale prenderà parte anche Fabio Vacchi, compositore, vincitore del David di Donatello per la colonna sonora del film “Il mestiere delle armi”. Alle 18:40, sempre in Sala Ademollo, due istituzioni nel panorama musicale italiano: il violinista Cristiano Rossi e il pianista Bruno Canino, con la musica di Mozart e Schumann.

Alle 21, l’appuntamento che celebra la collaborazione con il Cortile dei gentili, con la cerimonia di consegna del Premio Lucca Classica al Cardinal Gianfranco Ravasi, che salirà sul palco del Teatro del Giglio per una conversazione con il rapper Marco Anastasio, la soprano Maria Agresta e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. A chiudere la quinta edizione del festival sarà il concerto dell’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini” diretta da GianPaolo Mazzoli, con due grandi interpreti solisti, il violinista Marco Rizzi e il violista Danilo Rossi.

Per maggiori informazioni www.luccaclassica.it.