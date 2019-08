Lucca Artigiana 2019: prorogate al 18 agosto le iscrizioni alla quarta edizione della mostra dell’artigianato lucchese

LUCCA – Una iniziativa di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo, Confartigianato, CNA e Comune di Lucca con il patrocinio di Camera di Commercio Lucca e OMA Firenze.

Artigiani lucchesi: prorogate al 18 agosto le iscrizioni alla mostra mercato “LuccArtigiana”, quarta edizione della fiera promozionale dell’artigianato lucchese “DOCG” che dal 27 al 29 settembre 2019 raccoglierà le migliori creazioni all’ex Real Collegio, con ingresso gratuito per il pubblico.

12 le ditte ad oggi iscritte: Uashmama, Casa della sposa, Maglificio Graziella, Patrizio Micotti &C., Siriano Pierini, Borgo Solaio, La Bottega di Nello, La Pietra di Matraia, Maria Pacini Fazzi Editore, Newport, Caselli Nadia tessitura antica, Di.Segno di Stefano Giovacchini.

LuccArtigiana è organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Confartigianato, CNA Lucca, Camera di Commercio, Comune di Lucca e Lucca Sviluppo, con il patrocinio dell’Osservatorio mestieri d’arte di Firenze.

Un appuntamento importante per i produttori, un’occasione per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, così come per i clienti, che sempre più apprezzano la qualità delle produzioni tradizionali.

Gli artigiani che partecipano avranno uno spazio attrezzato chiavi in mano, un posto per il parcheggio e un programma di tutto interesse capace di promuovere la propria ditta o azienda.

Gli artigiani del territorio della provincia di Lucca possono richiedere informazioni e scaricare il regolamento, compilando la scheda di adesione sul sito internet www.fondazionebmluccaeventi.it, oppure scrivere una mail a: segreteria@nullfondazionebmlucca.it.

Pagina FB: @luccartigiana

Sito: www.fondazionebmluccaeventi.it