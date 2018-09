Lucca: al via i corsi di basket per mini-cestisti

LUCCA – Finalmente si parte, dopo qualche piccolo ritardo, dovuto soprattutto alla indisponibilità di alcune palestre, i corsi di basket per i mini atleti prendono il via.

I bambini nati tra il 2013 e il 2007 potranno inserirsi nelle rispettive squadre:

Pulcini Azzurri e Pulcini Arancioni, classe 2012/13. Scoiattoli Gialli e Scoiattoli Blu, classe 2010/2011, Aquilotti, classe 2009, Aquilotti, classe 2008, Esordienti/U13, classe 2007.

Quella del Minibasket è forse la fase più importante di chiunque voglia per passione, per divertimento o sognando i campioni dell’NBA, giocare a basket, attraverso il gioco, inteso proprio come parte ludica del basket, vengono insegnate le prime regole della pallacanestro, si aiuta i bambini ad avere la giusta manualità per gestire il pallone, dapprima piccolo e poi sempre più grande, per arrivare fono ai “fondamentali” della pallacanestro.

Tutto questo per quanto riguarda nello specifico l’attività sportiva, ma non va assolutamente dimenticato l’importante aspetto formativo che riguarda la socializzazione, il rispetto delle regole, il saper gestire le vittorie e ancor di più le sconfitte, poi il lavoro di squadra, l’amicizia, un mix di cose che portano ad un cammino di crescita sportiva e personale dei futuri atleti

Durante l’anno ovviamente non mancheranno, feste, giochi e momenti conviviali, dal carnevale, alla festa di Halloween fino alla grande festa per Natale.

Ulteriori informazioni si possono avere sul sito www.minibasketlucca.it o telefonando a Giacomo Stefani al numero 328 – 8280336.