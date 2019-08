Lucca: 400mila euro per la riqualificazione e manutenzione degli impianti elettrici nelle scuole

LUCCA – Maxi-investimento per la manutenzione e la riqualificazione tecnologica degli impianti elettrici in numerose scuole del territorio: l’amministrazione Tambellini ha infatti investito circa 400mila euro per i lavori, che riguardano l’adeguamento degli impianti e, in due casi, la sostituzione dei corpi illuminanti, in programmazione per il mese di agosto. Il tutto rientra nel contratto Sinergo con Lucca Holding Servizi, che oltre alla definizione dei progetti, si occupa anche dell’espletamento delle gare per l’affidamento degli interventi.

“Quelli che partiranno nel mese di agosto sono lavori necessari per rendere le scuole del territorio più sicure e più efficienti – spiega l’assessore Celestino Marchini -. Dopo i fondi per la pubblica illuminazione, ecco che arrivano oggi altri cospicui investimenti per l’edilizia scolastica e per la cura e la manutenzione del territorio”.

Le scuole interessate dagli interventi sono: scuole medie “Da Vinci” di San Concordio, “Chelini” di San Vito, “Buonarroti” di Ponte a Moriano; scuole elementari di Nave, di Montuolo, di Santa Maria del Giudice, di Vallebuia, “Lorenzini” di San Pietro a Vico, “Collodi” di San Concordio, “Pascoli” e “Alighieri” del centro storico; scuole materne: “Il Giardino” e “Il Girasole”, entrambe del centro storico, scuola materna di Nave. A questi si aggiungono inoltre le palestre della scuola “Martini” di San Marco e della “Da Vinci” di San Concordio.