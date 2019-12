Lucart è fra le 5 imprese più “virtuose” e si aggiudica il premio “Coop for future”

PORCARI . Si è tenuta la scorsa settimana a Milano la cerimonia di premiazione di “Coop for future”, progetto di Coop (Consorzio Nazionale delle Cooperative di consumatori) volto a sensibilizzare i fornitori sui temi della sostenibilità che ha coinvolto 370 imprese.

Lucart, azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid, e monolucide, è stata riconosciuta tra le 5 imprese più “virtuose”, aggiudicandosi il premio “Coop for future” nella categoria Non Alimentare.

“Coop for future”, nato con l’obiettivo di adottare misure atte alla riduzione dei consumi energetici, ha ampliato negli ultimi anni il proprio contesto di riferimento ad azioni mirate alla diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, alla lotta allo spreco, e al miglioramento delle prestazioni a favore della sostenibilità. Dall’inizio del progetto a oggi attraverso le azioni virtuose dei fornitori Coop ha stimato un risparmio di circa 620.000 tonnellate di C02, pari al consumo di 470.000 auto diesel che percorrono in media 10.000 km annui.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento da Coop. Per noi è la dimostrazione della bontà del nostro operato e la prova che ci stiamo muovendo nella direzione giusta” afferma Guido Pasquini, Chief Sales & Marketing Officer di Lucart. “Gli importanti risultati ottenuti in termini di vantaggi ambientali confermano quello che già sapevamo, ovvero che l’economia circolare può funzionare solo attraverso la condivisione di progetti e azioni coordinate con istituzioni, aziende e con la grande distribuzione”.

Gli obiettivi del progetto si sposano perfettamente con l’impegno di Lucart nei confronti dell’ambiente; l’azienda, infatti, pone la circolarità dei modelli di business al centro della propria azione e ha in essere diversi progetti volti a sviluppare un sistema di economia circolare, come ad esempio il Progetto Natural e il Municipal-Material-Cycle. Quest’ultimo è stato premiato lo scorso ottobre agli European Cleaning and Hygiene Awards come migliore iniziativa europea per migliorare il profilo del settore delle pulizie professionali.

A ritirare il premio per Lucart è stata Sabrina Cosci, Chief Q&E Officer e Sustainability Program Manager di Lucart.