LuBeC2018: il team Girotondo vince la maratona CreaTech 2018

LUCCA – Girotondo, SkyLab e Weiji sono i team vincitori della V edizione di CreaTech, la maratona di creatività che si è svolta all’interno di LuBeC2018, in cui i 10 team selezionati in tutta Italia hanno dovuto sviluppare, in 24 ore, applicazioni software tra cultura e gastronomia rispetto al territorio di Parma e provincia, con una visione e contenuti che potranno estendersi alla più ampia Destinazione Emilia e ancora al sistema delle Città Creative UNESCO.

Il primo classificato è il progetto presentato dal team Girotondo capitanato da Emanuele Corsi, per la capacità d’integrare il territorio con la città di Parma favorendo l’accesso e promuovendo la conoscenza delle risorse. Punto di forza è la creazione di una rete che unisce prodotto enogastronomico, produttori, ristoratori e consumatori, questa la motivazione della giuria plenaria.

Secondo classificato, sotto la guida di Leonardo Tosoni, il team SkyLab, per la completezza delle soluzioni tecnologiche proposte e l’individuazione della strada quale punto d’accesso privilegiato per l’ingaggio del visitatore.

Sul terzo gradino del podio il team Weiji guidato da Andrea Colombo, per la soluzione innovativa proposta, per l’attenzione alla user experience e alla grafica del progetto e per l’interazione tra i diversi strumenti utilizzati.

In palio 3.000 euro alla squadra prima classificata, 2.000 euro alla seconda e 1.000 euro al terzo team più meritevole. Una delle applicazioni proposte sarà scelta per essere realizzata e alcuni team potranno beneficiare di un accompagnamento allo sviluppo del modello di sostenibilità.

La maratona è organizzata all’interno di RETIC, la Rete Transfrontaliera del sistema di incubazione per nuove imprese TIC, finanziata nell’ambito del progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo.

CreaTech è un living lab di Promo PA Fondazione e Polo Tecnologico Lucchese, organizzato e promosso da LuBeC – Lucca Beni Culturali. Nel 2018, si svolge in partenariato con il Comune di Parma e la Fondazione Parma Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, nell’ambito delle iniziative del progetto “I Chiostri del Correggio” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi POR FESR Asse 6.