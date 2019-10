Lu.C.C.A. Lab4Kids e il mondo dei fumetti

LUCCA – È tempo di workshop sul fumetto al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art. Due sono i laboratori, rivolti a bambini e ragazzi, proposti dall’area didattica Lu.C.C.A. Lab4Kids in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni e condotti dalla disegnatrice professionista Astrid Lucchesi.

Ispirati a “Becoming human”, il tema dell’edizione 2019 del Lucca Comics & Games, si concentreranno in particolare sul “Character design” ovvero sullo studio dei personaggi.

Si inizia mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 16,30 alle 18 con “Character design: becoming human, personaggi antropomorfi”: il laboratorio per ragazzi dagli 11 anni in su che potranno creare diversi personaggi antropomorfi prendendo spunto da un animale.

Sabato 2 novembre 2019 dalle ore 11 alle 12 spazio a “Character design: rompiamo gli schemi”, per i bambini dai 6 ai 10 anni che potranno creare il proprio personaggio fuori dagli schemi e dagli stereotipi a seguito di un divertente confronto interattivo.

Il costo di ciascun laboratorio è di 10 euro. Minimo partecipanti 7. Per informazioni e adesioni scrivere a info@nullluccamuseum.com o telefonare allo 0583.492180.

Per info:

Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art Via della Fratta, 36 – 55100 Lucca

tel. +39 0583 492180 www.luccamuseum.com info@nullluccamuseum.com