Lotta all’abusivismo: 17 postazioni per gli ambulanti alimentari in occasione di LC&G 2019

LUCCA – In occasione di Lucca Comics & Games saranno 17 le postazioni temporanee per ambulanti del settore alimentare assegnate dall’amministrazione comunale. Il numero è il medesimo dello scorso anno ma le dislocazioni sono state migliorate in relazione ai flussi di visitatori.

Scendendo nel dettaglio gli stalli di 8 per 5 metri saranno così dislocati: uno al parcheggio Tagliate, due in piazza Martiri della Libertà lato spalti (Porta Santa Maria), due al semaforo di porta San Iacopo lato spalti, uno in viale Marconi lato spalti (zona stadio), uno in piazzale Don Aldo Mei, due in piazzale Ricasoli, lato spalti, e tre in viale Regina, tre in viale Luporini (fra piazzale Italia e piazzale Boccherini) e infine due sugli spalti di porta San Donato sulla ciclopedonale del cimitero. Le postazioni potranno usufruire inoltre di suolo pubblico per tavoli e sedie visto che questa soluzione affinata negli ultimi anni è entrata a fare parte del Piano comunale del commercio sulle aree pubbliche.

“Abbiamo cercato di migliorare e razionalizzare la collocazione delle postazioni temporanee concesse agli ambulanti di alimentari; un numero che ci sembra adeguato per una così cospicua quantità di visitatori – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti – ringrazio le associazioni di categoria con cui abbiamo collaborato anche al fine di combattere l’abusivismo: invito infatti tutti a segnalare situazioni irregolari perché venditori improvvisati, fuori dalle aree ristoro di Lucca Comics & Games e da questi 17 punti saranno facilmente identificabili”.

—