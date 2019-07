L’oscar dei dentisti alla Anteaa di Lammari, ieri visita in azienda del sindaco Luca Menesini

CAPANNORI – La storia di Anteea, società nata nel 1990 con sede a Lammari, è di quelle che parlano di forza di volontà, passione, sacrifico e dedizione. Due giovani imprenditori Riccardo Santucci e Manuel Martinelli, portano avanti un’azienda che produce materiale dentale di elevata qualità che sta riscuotendo importanti successi sia in Italia che oltre i confini.

“Nel 2010 – racconta Martinelli – abbiamo deciso di avere il nostro Brand per la produzione di impianti dentali. È nata così IDC Implan & Dental Company e questo ha rappresentato una sfida e un importante salto in avanti per una piccola azienda come la nostra”.

Uno sforzo premiato. È di questi giorni la notizia del riconoscimento al Dott. Andrea Tedesco, Opinion Leader di IDC del World Dentist Award for Best Dentist in the UK Paliament. Una sorta di Oscar dei dentisti a livello mondiale che si è tenuto all’interno del palazzo di Westminster con partecipanti da tutti e 4 i continenti. Insieme aTedesco, IDC ha sviluppato un progetto di un nuovo innovativo impianto zigomatico denominato Zigoplus che si è rivelato uno dei più interessanti progetti a livello mondiale nella terapia minimamente invasiva delle gravi atrofie del mascellare superiore. Una sinergia importante che unisce meccanica di precisione con chirurgia di alto livello che fa del made in Italy il fiore all’occhiello in questo settore.

Ieri (26 luglio) il sindaco di Capannori Luca Menesini ha fatto visita all’azienda per congratularsi del successo ottenuto.

“L’azienda non intende fermarsi qui – racconta il Marketing director brand Carlo Mori – ci sono molti mercati interessanti su cui stiamo lavorando, in particolare quelli Africano e Indiano. Ma fare business comporta una visione a lungo termine che consenta di portare avanti progetti di posizionamento sui mercati ma anche di studio e ricerca in questo complesso settore”.

IDC sarà partner insieme al Prof. Gabriele a al Dott. Tedesco del primo master a livello mondiale in Implantologia Zigomatica che sarà attivato all’interno dell’Università di Pisa.

Il prossimo appuntamento è già in calendario per il World Dental & Oral Congress a Chennai uno degli appuntamenti a livello mondiale più importanti e partecipati di tutta l’area asiatica.