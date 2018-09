Lorenzo Neri è il primo finalista del concorso ‘Il piatto Forte’

CAPANNORI – E’ Lorenzo Neri il primo finalista de ‘Il piatto Forte’ che ha vinto con il piatto ‘Filetto di maiale cotto con mele renette e cipolle di tropea servito sormontato da una pallina di gelato al curry e mandorle tostate” la prima sfida della terza edizione del concorso gastronomico nazionale, svoltasi domenica scorsa all’ostello ‘La Salana’ di Capannori alla quale hanno partecipato anche l’assessore alle politiche giovanili Lia Miccichè e il consigliere Davide Del Carlo.La seconda sfida della manifestazione gastronomica aperta a tutti gli appassionati di cucina tra i 18 e i 39 anni organizzata dall’associazione Donatori di sangue Vallisneri in collaborazione con Comune di Capannori, Cir Food, Associazione cuochi lucchesi, A.I.S (associazione italiana sommelier) – Associazione Di Testa Mia hpg nell’ambito del progetto “Gustare Locale” si svolgerà domenica 16 settembre al ristorante ‘Micheloni’ di Guamo (per la prenotazione 340 6607949) . Tre i concorrenti in gara: Jacopo Rossi con il piatto “Baccalà in fior”, Giulio Cappelli con il piatto “Incontri”, Elisa Scotti con il piatto “Da Bronte a Genova via mare”. In programma anche una terza sfida culinaria che si svolgerà sempre nel mese di settembre. La finalissima del concorso gastronomico si terrà alla Tenuta Spadaro di Gragnano sabato 13 ottobre.