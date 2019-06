Longevità e benessere con lo Yoga Ormonale, Pietrasanta tra tre tappe nazionali 92enne brasiliana Dinah Rodrigues

PIETRASANTA – La 92enne brasiliana maestra di Yoga Dinah Rodrigues a Pietrasanta per presentare il suo libro “Yoga Ormonale per la salute della donna” , uscito ieri (18 giugno) in Italia.

Terapista esperta e fondatrice dello Yoga Ormonale, metodo da lei inventato che da qualche tempo è praticato anche in Italia, Dinah Rodrigues è un esempio mondiale di longevità e benessere. Ha 92 anni ma ne dimostra 50. Pietrasanta sarà una delle tre tappe del suo tour di presentazione nel nostro paese: appuntamento sabato 22 giugno (ore 19.00. Ingresso Libero) al Cro Porta a Lucca di Pietrasanta.

L’incontro è moderato da Carla Nataloni, insegnate di Yoga dal 2002 e dal 2016 divulgatrice della pratica di Yoga Ormonale per la donna, l’uomo e il diabete. Nataloni collabora con ginecologi ed omeopati, e tiene regolarmente seminari in tutta Italia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pietrasanta da sempre molto attento ai temi della salute, del benessere e della qualità della vita.

L’autrice, laureata in filosofia e psicologia all’Università di San Paolo, da anni viaggia per il mondo, per formare insegnanti capaci di diffondere il suo metodo, messo a punto per aiutare le donne a ritrovare l’equilibrio ormonale che si perde con la menopausa. Il libro è un manuale dedicato a tute le donne che soffrono di squilibri ormonali. La pratica, una volta appresa, può essere praticata in autonomia, con solamente trenta minuti di esercizio al giorno.

Il suo metodo consiste in una combinazione di esercizi di respirazione, pratiche energetiche tibetane, posizioni yoga, tecniche di visualizzazione e rilassamento che contribuiscono a stimolare e riattivare in maniera completamente naturale le ovaie, la tiroide, l’ipofisi e le ghiandole surrenali. La pratica dello Yoga Ormonale permette di far circolare l’energia nel corpo, stimolando la corretta produzione ormonale, migliorare il metabolismo, attivare il sistema circolatorio e rafforzare il sistema immunitario. A fianco della presentazione del libro la maestra brasiliana terrà anche un ciclo di seminari a numero chiuso.