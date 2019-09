Locazioni ad uso turistico, obbligo di comunicazione, opportunità per il turismo

MASSAROSA – Affittare la propria seconda casa, o qualche camera di casa propria, ai turisti. E’ una delle opportunità offerta dalla legge regionale sul turismo 86/2016. Un’occasione che prevede anche un obbligo: quello di comunicare la propria attività al Comune.

Per questo l’assessorato al turismo del Comune di Massarosa ricorda che l’obbligo di comunicazione per chi si avvale delle “locazioni ad uso turistico” è scattato dallo scorso 1 marzo 2019. Ma l’obbligo diventa anche opportunità: in questo modo infatti l’iter per venire riconosciuti ufficialmente è estramamente semplificato. Tali attività inoltre potranno godere di eventuali opportunità o occasioni che si potranno presentare dal punto di vista turistico.

“La legge – spiega il sindaco Alberto Coluccini – offre possibilità di un reddito complementare a diverse famiglie del territorio. Il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, ampie dimensioni anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre negli anni passati la locazione turistica costituiva essenzialmente una forma di integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggi in alcuni casi rappresenta un’offerta di ospitalità che si pone in diretta concorrenza con le strutture ricettive. Ecco perchè la legge regionale impone la comunicazione”.

Ovviamente gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente. La comunicazione al Comune di Massarosa va fatta per via telematica, segnalando nome e cognome del proprietario dell’immobile, il numero di camere destinate ai turisti e altre informazioni simili. Il link per la comunicazione ufficiale è il seguente: http://servizi.toscana.it/?tema=turismo

Altre info sulle opportunità offerte da questa legge sono riportate anche sul sito internet del Comune di Massarosa (al seguente link: https://www.comune.massarosa.lu.it/home/aree-tematiche/servizi/Comunicazione-al-Comune-degli-alloggi-locati-per-finalit–turistiche.html)