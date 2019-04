Lo storico Steven Forti a Capannori per discutere la storia della sindaca di Barcellona Ada Colau

CAPANNORI – La storia di Ada Colau, occupante di case eletta nel 2015 sindaca di Barcellona, sarà al centro dell’incontro in programma sabato 13 aprile alle ore 16.30 nella sala consiliare in piazza Aldo Moro a Capannori. A parlarne sarà Steven Forti, docente di storia presso l’Università autonoma di Barcellona, autore di saggi e commentatore per Bbc e Rai, che sarà ospite della rassegna “Le emozioni che muovono il mondo” promossa da Comune di Capannori, Cineforum Ezechiele 25,17, Liceo scientifico Majorana, Volontari Nati per Leggere Toscana in collaborazione con il Corso di studi in Filosofia dell’Università di Pisa.

Steven Forti, assieme a Giacomo Russo Spena, è autore del libro “Ada Colau, la città in comune” (Edizioni Alegre). Proprio questo volume sarà il cardine della discussione, a cui parteciperanno anche Alfonso Botti, docente di storia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e Alberto Manconi, laureato in scienze politiche alla Scuola superiore Sant’Anna. Il pomeriggio sarà coordinato da Emanuele De Luca, dottore di ricerca in storia contemporanea presso l’Università di Firenze.

Quella di Ada Colau è la storia di un’alternativa possibile nel governo delle grandi città europee travolte dalla crisi. Attivista del movimento No Global, diventa poi leader nella propria città fondando la Pah (Piattaforma delle vittime dei mutui), movimento sociale apartitico che dal 2011 s’intreccia con gli Indignados e si oppone agli sfratti con picchetti e trattative con le banche. Il libro “Ada Colau, la città in comune” tratta di come da quell’esperienza sia stato possibile arrivare a diventare sindaca della città in un percorso distinto dai partiti, compreso l’alleato Podemos, seppur di “confluenza” con essi.