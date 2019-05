Lo sport protagonista a Forte dei Marmi con ITALFUN 19 e Night Stars Master 2019

FORTE DEI MARMI – Sport in primo piano nei prossimi giorni a Forte dei Marmi, grazie a due eventi di grande richiamo. Giovedì 23 maggio alle 09.00 in municipio è in programma la cerimonia di inaugurazione della sesta edizione di ITALFUN19, la manifestazione che vede impegnato un gruppo di ciclisti internazionali, che ha come obiettivo la raccolta di fondi per l’ospedale Alyn di Gerusalemme, centro di riabilitazione pediatrica e per adolescenti.

Da sei anni, Martin e Jenny Vyth hanno portato a Forte dei Marmi, dove sono residenti, gli sportivi che partecipano a questo importante progetto di beneficenza, che li vedrà per tre giorni in giro per la Toscana, impegnati nella ricerca di contributi. Ad accogliere il gruppo, ci saranno ancora una volta il sindaco Bruno Murzi e il consigliere delegato allo sport Alberto Mattugini.

Il secondo appuntamento sportivo sarà con la prima edizione di NIGHT STARS MASTER 2019, una manifestazione dedicata agli Sciatori d’èlite e appassionati di sci alpino, a cui il Comune di Forte dei Marmi ha dato il suo contributo insieme a Federalberghi e alla rivista Sciare.

“Si tratta di una grande festa dedicata agli atleti Master di questo sport – ha dichiarato il consigliere Mattugini – che in questo fine settimana porterà a Forte dei Marmi circa duecento sciatori per la festa finale della proclamazione del Master dell’anno, votato pubblicamente attraverso un sondaggio, curato anche grazie all’aiuto dei Comitati regionali. L’evento clou si svolgerà nella serata di sabato 25 maggio alla Capannina, dove ci sarà la proclamazione ufficiale. E’ un evento alla sua prima edizione – ha proseguito Mattugini – che interessa lo sport, ma che ha già avuto un importante riscontro turistico, con oltre novemila contatti e gruppi di atleti in arrivo nella nostra città. E’ nostra intenzione far crescere questa bella iniziativa e continuare a promuovere il nome di Forte dei Marmi nei circuiti sciistici di tutta Italia, per rafforzare ulteriormente il rapporto mare-monti del nostro turismo”.