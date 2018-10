Lo Shakespeare Festival trova casa a Camaiore al Teatro dell’Olivo

CAMAIORE – Lo Shakespeare Festival ha trovato finalmente la sua casa: il Teatro dell’Olivo. L’associazione culturale Next Artists Versilia per il secondo anno porta infatti la manifestazione a Camaiore e presenta la quattordicesima edizione dello Shakespeare Festival, il cui tema è “Good and Evil women in Shakespeare’s world”, le figure femminili dell’universo shakesperiano. Ospite d’eccezione di questa edizione il Globe di Londra. Dopo nove anni dall’ultimo intervento il prestigioso teatro londinese torna infatti allo Shakespeare Festival con un workshop di due giorni con Chris Nayak, practitioner e attore professionista della Royal Shakespeare Company. Il workshop che si svolgerà mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre si concentrerà sul testo di “The merchant of Venice”, le iscrizioni sono ancora aperte (festival@nullnextartists.it)).

Ricco anche quest’anno il programma degli spettacoli che dal 24 al 29 ottobre animeranno il palco del Teatro dell’Olivo, programma che come sempre alterna lavori in italiano e in lingua originale: si parte il 24 alle 21.15 con “They dance Macbeth” spettacolo di teatro danza basato sulla grande tragedia shakespeariana, una perfetta fusione di danza contemporanea e recitazione in lingua inglese; il 25 ottobre sempre alle 21.15 “Trash” spettacolo prodotto da IF Prana ed ispirato alla Tempesta di Shakespeare, tra danza, musica e recitazione in italiano; venerdì 26 alle 21.15 è la volta della compagnia Policardia Teatro con “Amleto figlio di Amleto” spettacolo con Pietro Anastasi per la regia di Andrea Elodie Moretti (spettacolo in italiano); sabato 27 arriva da Roma la compagnia teatrale Sycamore T Company con “Rosalina – come la polvere e il fuoco” regia di Michele Giovanni Cesari (spettacolo in italiano); domenica 28 alle 21.15 “AMLETO, NON ABBATTERMI” a cura di Teatro Rumore, commedia composta e diretta da Davide Moretti (spettacolo in italiano); chiude lunedì 29 ottobre alle 21.15 la prof. Antonella Padolecchia, direttrice artistica del festival con uno spettacolo di cui cura la regia per la Next Artists Versilia “The Merchant of Venice” con musica dal vivo, danza ed ovviamente recitazione in lingua originale.

<<Siamo ben lieti di avere con noi lo Shakespeare Festival anche questo anno, nella sua XIV edizione – le parole del Sindaco Alessandro Del Dotto – nella splendida cornice del Centro Storico di Camaiore. La caratura internazionale del Festival, vista la presenza di artisti del Globe di Londra, e il rafforzamento delle compartecipazioni tra le associazioni teatrali coinvolte, sottolineano ancor di più l’importanza che la manifestazione riveste per tutta la Versilia. Al termine della manifestazione è mia intenzione accordarmi con Next Artist Versilia per continuare questa collaborazione anche in futuro, con un protocollo di intesa almeno triennale. A tal proposito, ringrazio i ragazzi della Next Artist Versilia e la Professoressa Padolecchia per l’impegno e la determinazione che anno dopo anno continuano a mettere nello Shakespeare Festival>>.

<<Siamo davvero onorati di tornare a Camaiore perché abbiamo trovato un’amministrazione attenta ed aperta alle collaborazioni culturali – spiega la direttrice artistica del festival Antonella Padolecchia – sentiamo che questa potrà essere anche per il futuro la location definitiva della manifestazione, per questo abbiamo ripreso collaborazioni importanti come quella con il Globe di Londra e siamo solo all’inizio>>.

