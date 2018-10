Live Painting di Chiara Macchi a “La Magione del Tau” di Altopascio

ALTOPASCIO – Evento da non perdere domenica 28 ottobre dalle ore 18.30 a La Magione del Tau in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio, dove Chiara Macchi creerà un quadro in estemporanea dando vita a una illustrazione.

I soggetti che dipinge più spesso sono Donne forti e fragili allo stesso tempo; Donne che incidono la storia di se stesse, e quella delle persone che hanno la fortuna di incontrarle. E proprio una Donna sarà la protagonista del quadro di domenica, e nascerà e prenderà forza dal colore.

Gli avventori potranno assistere al Live Painting dell’artista e sorseggiare un aperitivo in sua compagnia, oppure restare a cena (per quest’ultima è consigliata la prenotazione al numero +39 392 40 58 337 Roberto).

Inoltre alle pareti de La Magione del Tau i presenti potranno ammirare in esposizione (fino a sabato 3 novembre) la mostra dell’artista dal titolo “I colori dei libri”, una raccolta di disegni realizzati appositamente per illustrare libri per bambini.

La tecnica nella quale si è specializzata è l’incisione su lucido, che poi rielabora in computer grafica con Photoshop e Illustrator, creando così una illustrazione “leggera e fresca”, ma forte nel tratto. Le piace unire una tecnica antica e una moderna, così da ottenere uno stile versatile adatto sia all’infanzia, sia ai ritratti o copertine per un pubblico adulto.