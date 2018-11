LIVE LUM: per la quinta serata protagonista l’electro-garage degli “You & me & the Coffin”

LUCCA – L’associazione culturale LUM presenta la sua quinta serata LIVE LUM, mercoledì 28 novembre al circolo Arci di Sant’alessio.

Ad esibirsi (il live inizierà alle 22) saranno gli You & me & the Coffin, gruppo electro-garage nato nel 2009 dall’incontro artistico tra Martina e Mario, entrambi appassionati di musica e sperimentazione. Dopo numerose peripezie e cambi di line-up, il gruppo registra un demo live allo Shake a La Spezia, con Maurizio Dazzi ed Hervé Peroncini dei Peawees, ed esce un video girato da Alessandro Mariani, Ilaria Sancho e Amos Kahana, ma il batterista poco dopo li abbandona, e i due riarrangiano le canzoni con una drum machine e le basi elettroniche. Iniziano a suonare in duo in vari locali, centri sociali e festival italiani, poi, imbracciati gli strumenti acustici, partono per gli Stati Uniti: da Knoxville, Tennessee, si mettono in viaggio, direzione California, suonando in acustico per le strade, a casa di amici, nel deserto del Nevada, sulle rive del Mississippi, con gli artisti di strada a New Orleans, a una festa a Tucson con i Quiet Please, a Venice Beach, Austin e sul Grand Canyon. A Luglio del 2013 esce online il loro primo disco autoprodotto, intitolato Nice!, scaricabile gratuitamente su Bandcamp e registrato nello studio di Federico De’ Robertis dal sound engineer Luca Contini. Esce un video, con l’aiuto e l’editing della fotografa e video maker Sara Corso, e nell’Ottobre del 2013 partono per un tour europeo di 13 date di spalla ai Gondoliers, gruppo art-punk di Boston, condividendo i palchi con gruppi come i French Cowboy and the One a Nantes, o i The Oscillation a Tournai, solo per citarne alcuni. Rientrati dal tour, escono altri due video, uno autoprodotto e l’altro a cura del videomaker Fabio Gigli, riprendono a suonare in giro per l’Italia, e riescono a raggiungere la formazione perfetta: con la sua voce profonda e potente, Elisa ha preso postazione dietro al synth, e i tre hanno iniziato a sperimentare un nuovo sound, più rivolto verso l’elettronica, grazie anche all’aggiunta di nuova strumentazione. Grazie a un crowdfunding andato a buon fine, a Luglio hanno fatto uscire un ep di 5 canzoni, Still Life with Rabbits, registrato e mixato da Luca Contini, e stanno ultimando il nuovo disco, che sarà pronto a breve.

Ad aprire la serata al gruppo, dalle 21, insieme alla mostra delle opere di Eleonora Helbones, e all’esposizione della collezione invernale 2018/2019 di Maison Daniela Colò ci sarà la presentazione di “PENSIERI” di Giada Matteoli.