L’Italia che ricuce protagonista del Festival Italiano del Volontariato 2019

LUCCA – Torna a Lucca dal 10 al 12 maggio il Festival Italiano del Volontariato . L’evento diventato punto di riferimento per il mondo della solidarietà e del terzo settore è organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) e conta sulla partecipazione e il sostegno di numerose realtà a livello nazionale e locale. Con tali realtà il Cnv sta lavorando in queste settimane per costruire il programma culturale e di animazione della manifestazione che anche per il 2019 si svolgerà nella centrale Piazza Napoleone. Titolo dell’edizione di quest’anno è “Ricucire”, riferito ai legami e alla coesione sociali, tema emerso fortemente proprio a Lucca nel corso della Summer School Cnv/Fvp del 2018 “Vox Populi – Per una pedagogia del bene e un rimedio al rancore”; “ricucire”, proprio in relazione al ruolo del terzo settore e dell’associazionismo, è stato fra i messaggi più importanti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.

“Il Festival -spiega il presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri– mostrerà le dinamiche riaggregative che danno risposte alle sfide sociali più rilevanti. Ricucire è un’azione che sembra semplice, ma è densa di sapienza e arte: un’azione capace di prendere i lembi perduti o abbandonati e riordinarli con nuove trame che restituiscono un disegno coesivo in una realtà che tende invece a disgregare. L’Italia che ricuce verrà raccontata mettendo sotto la lente idee e pratiche inclusive. Questo e molto altro sarà il Festival del Volontariato 2019“.