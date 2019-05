Liste civiche di centrodestra: “Lucca sporca come non mai”

LUCCA – “Centro, periferia e frazioni sempre più sporche, mentre l’assessore all’ambiente Raspini fa finta nulla e anzi si compiace di fantomatici e inesistenti risultati ottenuti con controlli e multe”. A dipingere il quadro molto negativo sono i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento. “Eppure basta fare un giro per quartieri e strade cittadine per rendersi conto che la situazione è alla rovescia rispetto a quella che cerca di raccontare il Comune – spiegano gli esponenti delle liste civiche di centrodestra -.

L’inciviltà regna sovrana, con i cestini usati per non fare la raccolta differenziata. Qualche esempio? Fuori piazza Santa Maria, in via San Paolino, a San Concordio e S.Anna lungo la pista ciclabile tanto per citare solo alcuni casi. Chi si rende responsabile di questo continua a rimanere impunito, ma alla base c’è anche un’organizzazione del servizio che fa acqua da tutte le parti. Eppure la tassa rifiuti continua ad aumentare, dunque i contribuenti pagano sempre di più a fronte di un servizio che peggiora di mese in mese”. SìAmoLucca e Lucca in Movimento avanzano alcune proposte. “Va incrementato l’uso delle foto trappola contro i furbetti, aumentando contestualmente gli accertamenti – proseguono le liste civiche di centrodestra – mentre è più che mai urgente chiedere a Sistema Ambiente una maggiore attenzione sia sul versante della raccolta che sugli spazzamenti. C’è un evidente disagio per i cittadini che pagano bollette profumate, e al contempo un brutto biglietto da visita per i turisti. A testimoniare i tanti problemi di degrado legato ai rifiuti ci sono svariate segnalazioni quotidiane sui social, che fra l’altro permetterebbero di intervenire tempestivamente sulle varie emergenze, ma purtroppo l’assessore

e il Comune sono latitanti”.