Liste civiche centrodestra: ‘Tambellini abbatta il costo dei permessi sosta per i residenti’

LUCCA – «Mentre da un lato il sindaco Tambellini, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, ha snocciolato i dati che segnalano un timidissimo trend di crescita degli abitanti nel centro storico, da un lato c’è da registrare invece la diminuzione degli stalli gialli riservati al parcheggio dei residenti. Che per lasciare l’auto in sosta quando rientrano dal lavoro sono costretti a dei giri da incubo, dovendo lasciare la loro vettura spesso in divieto, nella speranza che i vigili urbani non si accaniscano come spesso, pero’, succede».

Lo afferma Remo Santini, ex candidato sindaco del centrodestra e leader delle civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento in consiglio comunale. Secondo cui è arrivato il momento di intervenire. E a questo riguardo lancia delle proposte, avvalendosi a sua volta di numeri.

«Ammesso che i dati riferiti dal sindaco consentano di essere ottimisti, ma abbiamo qualche dubbio perché bisognerebbe capire se si tratta di residenze reali o meno (si parla di 8.884 residenti al gennaio scorso, rispetto agli 8.811 di dieci anni fa) – spiega Remo Santini a nome delle civiche – c’è da essere preoccupati perché assistiamo ad una politica dell’amministrazione di centrosinistra che va comunque nella direzione opposta rispetto a quella di garantire maggiore facilità di parcheggio per chi vive all’interno delle Mura. In base ad un recente accesso agli atti, infatti, abbiamo scoperto che dal 2016 ai giorni nostri gli stalli gialli sono diminuiti, toccando quota 1.636 ad oggi, un record negativo da due anni a questa parte (nel 2016 erano 1652 e nel 2017 invece 1664). Come è possibile andare avanti in questo modo?».

SìAmoLucca e Lucca in Movimento propongono un’immediata ricognizione in centro per trovare altri spazi disponibili da destinare alla sosta degli abitanti, anche attraverso la stipula di convenzioni con proprietari di cortili privati. «Non solo, considerando le difficoltà quotidiane a cui i residenti sono costretti – aggiunge Santini – chiediamo di valutare, fino a che non saranno create condizioni decenti, di prevedere uno sconto del 50 per cento sul secondo permesso a pagamento per residenti che consente l’accesso alla Ztl. Attualmente di secondi permessi ne risultano rilasciati 615 per un incasso totale di 62mila euro circa. Considerato che i bilanci della Metro sono floridi, l’agevolazione è senz’altro possibile per un periodo di tempo.

A meno che, invece, si voglia continuare a tartassare, oltre che tassare, il cittadino».