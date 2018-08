Lista Per Montecarlo: ‘Le accuse a Fantozzi sono solo per lanciare la candidatura di Nacchi a sindaco’

MONTECARLO – Il consigliere e dirigente Pd Nacchi, ormai lanciato con largo anticipo alla candidatura di sindaco per un partito che già aveva non pochi problemi, si avventura senza successo e pudore in considerazioni a tutto campo sull’attività dell’amministrazione seguendo, su imprudente consiglio esterno a Montecarlo, la nota tattica della critica quotidiana.

Non ci sarebbe niente da obiettare se non fosse che, anziché approfondire con serietà tematiche importanti, egli si lanci nella consueta ed un po’ noiosa condanna pregiudiziale e, cosa ancora più tragicomica, conseguentemente fornisca al suo staff di gerenti e funzionari locali del Pd, magari di qualche comune limitrofo, materiale basato su fatti inesistenti quando non distorti sul quale basare comunicati funesti di questo tipo.

Quindi, se rispondiamo al neo dirigente provinciale del Pd, il cui compito è issare sul Cerruglio la bandiera del Partito di Renzi alle prossime comunali camuffandolo da chissà quale ulteriore finto progetto civico, è unicamente per informare la cittadinanza sui fatti, i quali da soli contano ed aiutano a farsi una propria libera opinione basata sulla realtà.

Sorvolando sul caso bollette cui Nacchi teneva così molto tanto da non gradire la nostra replica, bene ribadire subito come il comune di Montecarlo abbia partecipato con propri progetti al bando triennale dell’edilizia scolastica 2018-2020 che sono risultati ammessi in graduatoria e quindi finanziabili. Progetti che questa amministrazione ha intenzione di elaborare ulteriormente nelle fasi di elaborazione affinché siano finanziati, se non con questo bando con i prossimi, così come successo a tantissimi altri comuni.

Da questo febbraio, ad esempio, risultiamo in graduatoria nel piano triennale con un intervento progettato dal nostro Comune e finanziato per la scuola materna per oltre 350 mila euro. Una notizia importantissima sfuggita a Nacchi, vale la pena ricordarlo ai lettori, perché impegnato nella ingloriosa campagna elettorale del 4 marzo dove ha contribuito all’insuccesso locale del suo Pd.

Procedendo nel discorso il nostro comune, che ha la necessità di programmare temporalmente gli interventi per far proseguire l’attività didattica, risulta quindi in graduatoria e finanziabile anche per questo bando, dimostrando come l’amministrazione comunale e si sia fatta trovare pronta, senza dimenticare come progetti di altri comuni oggi finanziati vengano dal precedente piano triennale, dove non erano stati beneficiari di contributi al contrario di noi.

Ciò che era importante è quindi ottenuto, essere nella graduatoria pronti a ricevere finanziamenti importanti da spendere subito come già avvenuto per il progetto sulla materna, seguendo con ciò il preciso programma dell’amministrazione con interventi in ordine temporale, scuola materna, adeguamento sismico palestra, e adeguamento sismico scuola media.

La palestra del plesso scolastico, inoltre, risulta ancora oggi più che idonea per l’attività sportiva della scuola e non solo, senza problemi di dimensionamento o di carenza di spazi come dimostra la grande affluenza di studenti anche da fuori comune sotto l’ottima condizione della Pallamano Montecarlo interessata, guarda caso, a proseguirne la gestione di concerto con l’amministrazione comunale.

Ultima nota: chissà perché con quattro comuni a gestione piena del Pd nella Piana, Nacchi rammenti nel caso di partecipazione a bandi scolatici solo Altopascio e Capannori? Che qualcun altro, da non citare, faccia forse peggio di noi?

Lista Per Montecarlo