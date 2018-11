Lista interventi Gaia Comune Bagni di Lucca 2018-2020

BAGNI DI LUCCA – È tornato il sereno fra Comune di Bagni di Lucca e i risultati si vedono. Un lavoro di ricucitura, avviato sin dall’insediamento della nuova amministrazione, gestito con pazienza dal vicesindaco Sebastiano Pacini, che oggi incassa una serie di importanti interventi sulla rete idrica e fognaria che andranno a migliorare sensibilmente il servizio sia nel centro del paese che in tante località di montagna.

“È stato un mandato preciso che ho ricevuto dal sindaco – ha detto Pacini in consiglio comunale, che ieri sera ha licenziato all’unanimità la chiusura entro fine anno di tutte le partite aperte con il gestore -, perché siamo sempre stati convinti che solo attraverso il dialogo avremmo portato a casa opere strategiche per il territorio”.

L’elenco, illustrato nella riunione congiunta che si è svolta in Comune lo scorso 29 ottobre, è diventato documento programmatico della Variante del Pdi 16-19. Proprio in questi giorni, Gaia sta ultimando la sostituzione di 200 metri di tubature della rete principale a Montefegatesi. A Casabasciana, in località, Corona, entro fine anno sarà pronta una nuova rete di distribuzione per l’alimentazione di una serie di abitazioni che ne erano ancora sprovviste, con la contemporanea costruzione di una condotta di scarico al deposito del paese. L’investimento ammonta a 150 mila euro.

Altri 60 mila euro già stanziati per il 2019 serviranno alla manutenzione straordinaria del deposito di Guzzano attraverso la realizzazione di un percolatore – in pratica uno speciale filtro – in aggiunta alla vasca “Imhoff” esistente.

Già concluso, per un importo di 50 mila euro, l’intervento per realizzare un tratto di fognatura in via Umberto fino all’incrocio con via delle Monache, per eliminare lo scarico sotto il Circolo dei Forestieri, nel 2019 è attesa la posa di una nuova tubazione a Vico, dopo che sono state segnalate perdite consistenti a causa di una rottura.

Ha preso il via anche lo studio finalizzato a realizzazione di distretti idrici, ricerca perdite e inserimento valvole riduttrici di pressione per una spesa di 90 mila euro nel 2018 e altri 60 mila nel 2019. Questi primi interventi consentiranno di ridurre le dispersioni sulla rete di Bagni di Lucca, limitando possibili difficoltà di alimentazione in preparazione degli ulteriori interventi previsti sulla adduttrice del Fontanone per il quale, nel 2019, è previsto lo studio per identificare le problematiche di approvvigionamento e successivamente la progettazione del I lotto degli interventi funzionali al superamento delle criticità. Per questa attività, Gaia ha previsto uno stanziamento complessivo di 300 mila euro, che porta il totale degli investimenti nel triennio 2018-2020 sul comune di Bagni di Lucca a 1 milione e 125 mila euro.