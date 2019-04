Lista Civica Amiamo Montecarlo, ecco chi affiancherà Simona Alfani

MONTECARLO – Dodici i candidati consiglieri che affiancheranno Simona Alfani nella Lista Civica Amiamo Montecarlo: Francesco Capocchi, Franco Franceschini, Valente Bini, Alessio Carrara, Silvano Carrara, Giuseppe Cannone, Francesco Del Buono, Concezio Di Censo, Alessandro Nacchi, Davide Seghieri, Roberta Ulivieri e Lida Vendramin.

Dal suo annuncio di candidatura nel settembre scorso Simona Alfani non ha mai smesso di incontrare persone, confrontarsi con le associazioni e con altri enti con l’obbiettivo di iniziare davvero un percorso condiviso con la cittadinanza montecarlese. “Abbiamo intrapreso un lungo percorso di costruzione del programma- sottolinea Alfani- sulle reali esigenze di Montecarlo e la nostra lista è composta da candidati competenti e radicati nel territorio montecarlese: perché Amiamo Montecarlo. Sono felice e orgogliosa di avere al mio fianco ogni singolo componente di questa lista. Ognuno di noi fa la forza dell’intero gruppo, perché ognuno di noi conosce bene una parte del territorio montecarlese e delle sue peculiarità, le esigenze di un’associazione o di un gruppo di cittadini, ognuno di noi ha esperienze di vita, lavorative e familiari diverse. E insieme ci completiamo, in modo che la nostra competenza sia messa al servizio di tutto Montecarlo.” “Abbiamo scelto una linea di rinnovamento generazionale per la lista di candidati, anche se non mancano tra di noi elementi di continuità con il passato, come il nostro slogan: “un progetto con il cuore alla tradizione, ma proiettato verso il futuro”.