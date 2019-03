Lions: i due eventi nel fine settimana per la prevenzione sanitaria gratuita

LUCCA – Al via nel fine settimana gli eventi targati Lions “Lions Running, la marcia al ritmo del cuore 4° edizione” e “Lions in Piazza per la prevenzione sanitaria gratuita”.

L’iniziativa vede coinvolti i Lions Clubs Antiche Valli, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Storica oltre ad i Leo Club di Lucca e Pescia, con il supporto della Onlus “Amo dell’Amore Roberto Palagi” e la partecipazione del Distretto Lions 108 LA che, come lo scorso anno, hanno deciso di unire le forze per organizzare la manifestazione sportiva “Lions Running” giunta ormai alla 4° edizione, in concomitanza con la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita grazie al supporto dei medici Lions ed alla collaborazione con le associazioni

“Amici del Cuore”, “Unione Italiana Ciechi”, “Associazione Lucchesi Diabeticied il supporto della Misericordia di Capannori.

Quest’anno il Comitato Organizzatore ha deciso di organizzare i due eventi nel territorio del Comune di Capannori, Piazza Don Cesare Stefani, dove il giorno Sabato 23 Marzo p.v. dalle ore 10,00 alle ore 18,00 medici specialisti dei Lions Club ed altri volontari, saranno a disposizione di tutta la cittadinanza per effettuare gratuitamente visite specialistiche, dalla consulenza cardiologica ed oculistica, allo screening sul diabete, determinazione della glicemia, ortopedia e molto altro.

Gli appuntamenti potranno essere prenotati – fino ad esaurimento dei posti disponibili – contattando entro il giorno 20 Marzo alle ore 20,00 la Misericordia di Capannori al numero di telefono 0583 9366771.

Nella stessa giornata di Sabato 23 p.v., alle ore 15,00, con partenza ed arrivo sempre nella Piazza Don Cesare Stefani di Capannori, avrà luogo la 4° Marcia al ritmo del cuore, valevole per 43° Trofeo Podistico Lucchese “Il Sabato … si vince” e per il 45° Trofeo delle tre Province, con percorsi da 3, 6 e 12 Km con due ristori; verranno forniti a tutti i partecipanti pacchi gara fino ad esaurimento e vi saranno premi per i gruppi podistici con il maggior numero di partecipanti.