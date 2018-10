 “L’inutile occorrente e altre brevità”: concerto-reading con Luca e Beatrice Benicchi

LUCCA – Un piano ad accompagnare voci, canzoni e parole. Pochi elementi, ma di grande effetto per il concerto-reading “L’inutile occorrente e altre brevità” con Luca Benicchi (piano e voce) e Beatrice Benicchi (reading) che prenderà il via sul palco di GreenheArt, l’Emotional Space dei Giardini Marino Favilla, sabato 13 ottobre 2018 alle ore 21,30.

La serata,prodotta da Mviva e a ingresso libero, è un intreccio di canzoni e piccole storie per dire che, senza contorni, siamo uomini a metà. Un racconto intimo e universale che si sviluppa attraverso musica e parole che seguono liberamente tutte lo stesso filo, tutte, imprescindibilmente, lo stesso fine: collegare l’anima con le persone.

Sapiente narratore in note sarà Luca Benicchi, lucchese, classe 1965, che si definisce un “cantautore senza tempo”, ironizzando sul fatto di dover condividere “il tempo della musica” con quello occupato dalla sua professione di pubblicitario. Il “tempo della musica” si racconta però in una scrittura libera, realmente trasversale che dà vita ad una produzione che riflette tante influenze, quelle dei grandi songwriter su tutte. L’altra voce sarà quella di Beatrice Benicchi, 23 anni, che nata e cresciuta a Lucca si è poi trasferita a Milano. Laureata alla IULM in Comunicazione, Media e Pubblicità è in procinto di iniziare un Master in Arti del Racconto diretto da Antonio Scurati. Ha nel cassetto un romanzo, centinaia di racconti, molti paesi visitati e moltissimi libri letti. Per alcuni mesi si è anche occupata della scrittura di testi creativi per l’editoria ed ha vissuto in Danimarca per studiare alla Copenhagen Business School.

Lo spettacolo prende le mosse dall’ultimo disco di Luca Benicchi “L’inutile occorrente”, un lavoro prodotto da Labella Dischi a cui hanno collaborato i musicisti Meme Lucarelli, Gennaro Scarpato, Andrea Gorza e con loro altri preziosi ospiti: Nico Gori, Alessio Bianchi, Vittorio Fioramonti, Maddalena Bellini, Matteo Carrai, Emme, Joe Allotta.

Il calendario degli appuntamenti culturali

OTTOBRE

Sabato 13 ottobre 2018 ore 21,30

“L’inutile occorrente e altre brevità”, concerto-reading piano, voci, canzoni, parole di Luca e Beatrice Benicchi

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 21,30

Inaugurazione della mostra “Il segreto del tempo”: opere di Sergio Fortuna, Paolo Staccioli e Maria Stuarda Varetti. Seguirà talk show con gli artisti a cura di Maurizio Vanni

Sabato 27 ottobre 2018 ore 21,30

“Grande, grande, grande. L’ultimo concerto (1978-1918)”, narrazione scenico-musicale a cura di Enrico Marchi e Elisa Martini, con la partecipazione straordinaria di Romina Malagoli, Giulio D’Agnello e Massimiliano Mornelli alle tastiere. Ingresso a offerta libera a favore della “Casa dei Diritti dei Bambini”, Casermetta San Paolino, Mura Urbane di Lucca

NOVEMBRE

Sabato 10 novembre 2018 ore 17

Arriva il “Natale a GreenheArt”: presentazione di libri e idee per creare l’atmosfera natalizia ideale per la nostra tavola, la nostra casa e il nostro albero a cura di Gina Truglio

Giovedì 15 novembre, orario da definire

“Cosa c’è dietro l’angolo?”, talk show su finanza, economia e cultura a cura di Livia Bartoli

Venerdì 23 novembre 2018 ore 21,30

“Storie al femminile”: performance teatrale di Antonella Lucii

DICEMBRE

Domenica 2 dicembre 2018

ore 16 “Il nuvolo innamorato”, narrazione per bambini di e con Marica Bonelli (Coquelìcot Teatro) e con accompagnamento musicale di Sara Stefanutti, flauto traverso

ore 21,30 Concerto di Lorenzo Vignando, ukulele

Sabato 8 dicembre 2018 ore 21,30

Concerto di beneficenza con il Canticum Novum Gospel Choir diretto da Marco Del Pino. Serata a cura di Veio Torcigliani

Domenica 9 dicembre 2018 ore 16

“Playtronica. Le piante prendono vita a ritmo di musica”, appuntamento per famiglie e bambini a cura di Luca Guarducci

Domenica 16 dicembre 2018

ore 16 Intrattenimento per famiglie e bambini con il percussionista Gennaro Scarpato

ore 21,30 Concerto di Gennaro Scarpato

Venerdì 21 dicembre 2018 ore 21,30

“Appuntamento con Marilyn”, racconto scenico a cura di Maurizio Vanni, con Enrico Marchi (psicoterapeuta), Ilaria Favali (attrice), Raffaele Pianigada (chitarrista) e Elisa Martini (cantante)