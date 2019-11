L’intervento del Presidente della Camera di Commercio su Lucca Comics&Games

LUCCA – Ottimo risultato per Lucca Comics and Games 2019 che ogni anno continua a crescere in qualità e a coinvolgere un pubblico di tutte le età e ancora una volta dimostra la sua importanza per la città di Lucca e per tutto il suo territorio.

“Nonostante le condizioni metereologiche non ottimali Lucca Comics & Games ha confermato l’ottimo funzionamento della macchina organizzativa interna ed esterna, della manifestazione e di tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti, inclusa l’Amministrazione Comunale, tutte le forze dell’ordine e dei corpi dello Stato coordinate dalla Prefettura, la protezione civile e tutte le associazioni di volontariato che hanno garantito la prima assistenza sanitaria. – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Lucca, Giorgio Bartoli – Lucca ha un ritorno di immagine altissimo, grazie a questa manifestazione dedicata alla nona arte, i cui benefici di indotto economico e di immagine ricadono non solo nei giorni della manifestazione, ma anche negli altri giorni dell’anno con un ritorno sull’intero tessuto economico non solo per la città, ma per l’intero territorio provinciale. La ricaduta a livello di immagine è molto importante, e si affianca alle azioni che lo stesso ente camerale da diversi anni sta portando avanti attraverso la campagna The Lands of Giacomo Puccini, finalizzata alla promozione del territorio quale destinazione unica, piacevole e indimenticabile di viaggio”.

“Il tema di quest’anno, Become Human – continua il Presidente Bartoli – ha voluto, in qualche modo, celebrare gli anniversari tecnologici che si celebrano quest’anno, e che hanno portato alla quarta rivoluzione industriale che vede una trasformazione digitale delle imprese e degli imprenditori, che anche come ente camerale attraverso i servizi offerti stiamo sostenendo. Nei confronti della manifestazione siamo ben lieti di poterli supportarla con gli spazi della nostra sede, destinati alla Press Area, ovvero il quartiere generale della comunicazione della manifestazione.

“Non ultimo, – continua Bartoli – desidero sottolineare ancora una volta l’educazione di questo “popolo dei Comics” nonché il buon senso dei cittadini lucchesi che hanno aiutato la impareggiabile riuscita di questo grandissimo evento. I Comics, come amichevolmente vengono chiamati in città, rappresentano un modello da pubblicizzare e a cui ispirarsi con un’organizzazione degna di una grande città, dal servizio d’ordine al servizio degli operatori ecologici, grazie ad una raccolta differenziata senza pecche nelle vie cittadine. I lucchesi come tutto il “popolo dei Comics” sono catapultati in questi giorni, grazie alla manifestazione, in una festa cittadina che porta un’atmosfera magica, educata e pulita.