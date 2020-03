L’Informagiovani di Lucca aggiorna sulle novità

LUCCA – Le novità dall’Informagiovani di Lucca

INCONTRI INFORMAGIOVANI

RECRUITING OPEN WEEK ALL’INFORMAGIOVANI DAL 2 AL 12 MARZO

Dal 2 al 12 marzo presso l’Informagiovani, durante i nostri orari di apertura, si terrà una Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro ManPower, Umana, OpenJobMetis, Gi Group, MAW, Ali Agenzia per il Lavoro, Livehr. Sarà l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con le/gli operatrici/tori delle Agenzie suddette. Per prenotare un appuntamento è necessario telefonare allo 0583/442319 oppure inviare una mail a informagiovani@nullcomune.lucca.it . Maggiori info qui

LAVORO E BANDI

CONCORSI GEAL: 3 BANDI APERTI 2020

Geal ha pubblicato tre nuovi bandi per assumere nuovo personale. L’azienda che gestisce l’acqua, pubblica un nuovo avviso per la ricerca di un impiegato tecnico. Il lavoratore sarà inserito nell’ufficio servizio reti e prestazione all’utenza della gestione operativa con la qualifica di impiegato tecnico e contratto a tempo indeterminato al terzo livello. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le 13 del 3 marzo. Info qui

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A MONTECATINI

Bando di concorso per esami in collaborazione tra il Comune di Montecatini Terme, il Comune di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese e il Comune di Monsummano Terme, per la copertura di n. 27 posti di “Agente di Polizia Municipale” – cat. c – a tempo indeterminato e pieno con applicazione della riserva per le Forze Armate. Scadenza: 5 marzo 2020. Info qui

REGIONE TOSCANA: 89 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA D

La Regione Toscana indice un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 89 unità di personale, di categoria D, profilo professionale “Funzionario Amministrativo”,di cui n.10 unità interamente riservate alle categorie protette di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii, trattamento economico tabellare iniziale D1. Scadenza presentazione domande di partecipazione: 6 marzo 2020. Info qui

CONCORSO POLIZIA DI STATO: 1650 ALLIEVI AGENTI

l Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il concorso è rivolto a candidati Diplomati. Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 2 Marzo 2020. Info qui.

SPECIALE SERVIZIO CIVILE

BANDO PER 220 GIOVANI NELLE BOTTEGHE DELLA SALUTE

Attivo fino al 20/03 il nuovo bando di Servizio Civile Regionale rivolto a 220 giovani dai 18 ai 29 anni, promosso dalla Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, nelle Botteghe della Salute, servizio di Anci Toscana nato per consentire ai cittadini che vivono in luoghi di maggior disagio di accedere con più facilità alla rete di servizi pubblici. Previsto un contributo mensile di 433,80€ per 12 mesi. Info qui

FORMAZIONE GRATUITA

TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO

Il percorso copre quattro aree di attività: Accettazione dei prodotti; Evasione degli ordini dei clienti; Gestione amministrativa del magazzino; Stoccaggio dei prodotti. Sede: Viareggio. Durata: 600 ore (350 ore di aula/laboratorio – 30 ore di accompagnamento – 220 ore di stage aziendale). Scadenza: 3 marzo. Info qui

O.P.T. OPERATORE TURISTICO SPORTIVO

La finalità del corso è quella di formare giovani, attraverso l’acquisizione di competenze specifiche professionalizzanti da inserire nell’ambito generale dei servizi turistico-sportivi e nell’organizzazione delle attività ricreative del tempo libero. Il Corso ha una durata di 800 ore di cui 530 ore di aula, 240 ore di stage e 30 ore di orientamento. Sede del corso: Pisa. Iscrizioni entro le ore 17:00 del giorno 11 marzo 2020. Info qui

APPROVVIGIONAMENTO E CONTROLLO SETTORE NAUTICO

Il corso forma un professionista in grado di essere responsabile delle fasi operative del processo di costruzione delle unità da diporto o di aree di fornitura. Questa persona si deve pertanto occupare delle interazioni tra i diversi fornitori, con il cantiere e, se necessario, con l’armatore, rispondendone in termini di qualità, tempi e ove richiesto di costi. 600 ore complessive di formazione, di cui 224 ore di stage in aziende di prestigio del territorio. Scadenza: 13 marzo 2020. I nfo qui

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERNI DI IMABARCAZIONI

Il corso forma un professionista in grado di interviene nel design d’interni ed esterni delle imbarcazioni, in grado di applicare le tecniche e gli strumenti della progettazione navale al design più innovativo, di seguire un progetto di interior design, interpretando istruzioni specifiche di lavorazione e disegni esecutivi, nonché le normative inerenti il sistema di qualità. Durata di 715 ore complessive di formazione, di cui 270 ore di stage in aziende di prestigio del territorio. Scadenza: 13 marzo. Info qui

TECNICO MODELLISTA NEL SETTORE PELLETTERIA

Corso IFTS per la formazione di una figura in grado di operare nelle fasi di progettazione modellistica e prototipazione di borse e accessori di piccola pelletteria sia con metodi tradizionali che grazie all’utilizzo avanzato del programma CAD per la modellistica di borse e accessori, che potrà operare in contesti aziendali che progettano e producono prodotti di pelletteria di eccellenza qualitativa, con forte attenzione al dettaglio, ai materiali, alla tradizione, all’impatto ambientale. Scadenza iscrizioni 16 marzo. Info qui

CONCORSO SCUOLE MILITARI ESERCITO, MARINA , AERONAUTICA

Aperto il bando Esercito, Marina e Aeronautica per l’ammissione alle Scuole Militari 2020 – 2021. Concorso per 297 giovani per i licei classici e scientifici della Nunziatella di Napoli, della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia e della Douhet di Firenze. Per partecipare al concorso per le Scuole Militari dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina c’è tempo fino al 16 Marzo 2020. Info qui

STUDIO

BORSA PER WEBINAR GRATUITO IN COMUNICAZIONE

Se hai bisogno di rimanere aggiornato su comunicazione digitale, web marketing e social media management, senza la necessità di misurarti con esercitazioni pratiche e momenti di confronto, puoi candidarti alle selezioni per accedere alla versione Light del Master che comprende la sola partecipazione ai 40 webinar previsti dal piano didattico. È possibile candidarsi alla versione Light del Master entro e non oltre domenica 8 marzo compresa. Info qui

EUROPEAN MASTER’S PROGRAMME IN HUMAN RIGHTS

Se sei interessato a lavorare nel campo dei diritti umani a livello internazionale, le iscrizioni all’European Master’s Programme sono aperte: i candidati devono aver ottenuto una Laurea Triennale (minimo 180 ECTS) in un campo pertinente ai diritti umani, quali ad esempio Diritto, Scienze Politiche, Scienze Sociali o altre lauree umanistiche. Scadenza candidature: 30 marzo 2020. Info qui

IED SPAGNA: BORSE DI STUDIO PER LAUREA IN DESIGN E MODA

IED Barcelona – Istituto Europeo di Design offre la possibilità di vincere 17 borse di studio per corsi di laurea, bachelor e diploma in Design e Moda in Spagna. I partecipanti dei progetti vincenti potranno ottenere il 100% della retta di frequenza ai corsi. È possibile presentare il proprio progetto fino al 31 Marzo 2020. Info qui

SOCIALE

CORSO SULLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE “AD OCCHI APERTI 2020”

Parte il prossimo 14 marzo il corso sulla solidarietà internazionale “Ad Occhi Aperti 2020” promosso dal Centro Missionario dell’Arcidiocesi di Lucca, in collaborazione con l’associazione Amani Nyayo Onlus. Il corso è rivolto a quanti coltivano il sogno di fare un’esperienza in terra di missione andando a conoscere altri mondi e culture, ma anche a chi si vuole semplicemente avvicinare ai temi della missione e dell’educazione alla mondialità. Info qui.

ESTERO

ESTATE INPS-IEME: BANDO 2020 PER VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

Come ogni anno, è aperto il bando Estate INPSieme. Sono disponibili oltre 38.500 borse di studio estive per i figli dei dipendenti pubblici. I bandi per le Vacanze Studio INPSieme 2020 e Corso di Lingue all’Estero sono appena stati pubblicati. Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici, possono partire per l’Estero e l’Italia per studiare una lingua straniera, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE. La scadenza per ottenere il contributo è il 10 Marzo 2020. Info qui

WORLD NOMADS: BORSA DI STUDIO PER SCRITTORI IN VIAGGIO

World Nomads invita studenti e scrittori non professionisti di qualunque nazionalità (ma con ottime conoscenze dell’inglese scritto) a presentare domanda per una sovvenzione per un viaggio legato alla scrittura. Tre aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di 14 giorni nei Caraibi e avranno anche la possibilità seguire un seminario con il collaboratore del NY Times Tim Neville e mettere in pratica ciò che hanno imparato. Scadenza: 11 Marzo. Info qui

BORSA DI STUDIO PER STUDIARE FRANCESE IN BELGIO

La comunità francese belga, in collaborazione con il MAE, mette a disposizione quattro borse di studio per Italiani in Belgio per studiare il francese nel periodo estivo. La borsa di studio coprirà le spese di vitto, alloggio e l’iscrizione ai corsi, mentre le spese di viaggio sono a carico dell’interessato. Scadenza: 14 marzo. Info qui

TIROCINIO IN GERMANIA NELL’APPRENDIMENTO DELLE SCIENZE

EMBL – European Molecular Biology Laboratory – ricerca tirocinanti per 6 mesi per il Laboratorio Europeo per l’apprendimento delle scienze della vita nella sua sede centrale di Heidelberg in Germania. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) e forti competenze interpersonali, organizzative e comunicative con giovani, insegnanti e visitatori in generali. Il tirocinante avrà diritto ad un’indennità mensile pari a €700. Sarà fornito un alloggio se necessario. Scadenza: 15 Marzo 2020. Info qui

TIROCINI NELLE ISTITUZIONI EUROPEE PER DISABILI

Il Consiglio dell’Unione Europea, nell’ambito del suo programma di Tirocini, prevede il coinvolgimento di tirocinanti in possesso di disabilità. In funzione delle esigenze del servizio, il lavoro quotidiano di un tirocinante sarà generalmente equivalente a quello dei funzionari amministratori di grado inferiore all’inizio della loro carriera. Le candidature saranno aperte sino al 16 marzo. Info qui

GIAPPONE: BORSE DI STUDIO NEL SETTORE ARTISTICO

Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell’arte, il lavoro curatoriale, il design e l’architettura. Il Fellowship Programme 2020/21 si svolge dal settembre 2020 alla fine del marzo 2021, accogliendo borsisti nei settori sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo intermittente durante il periodo della borsa. Scadenza: 27 Marzo 2020. Info qui

BORSA DI STUDIO PER CORSO DI LINGUE E STAGE ALL’ESTERO

La EF Education, First Student Services con sede a Londra, promuove una Borsa di studio EF del valore di 10.000 euro per tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese. La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti italiani iscritti ad un corso di laurea presso un’università italiana. La selezione avverrà tramite la stesura di un saggio di massimo 800 parole, dove un team di esperti internazionali esaminerà l’elaborato. Scadenza: 31 Marzo 2020. Info qui

VIAGGIO DI GRUPPO IN GERMANIA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI

Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) sostiene con finanziamenti – erogati dal Ministero degli Esteri (Auswärtiges Amt – AA) – viaggi in Germania finalizzati alla realizzazione di concerti. I viaggi dovranno essere svolti sotto la supervisione di un professore di un ateneo italiano. Tuttavia, formalmente, la domanda al DAAD dovrà essere inoltrata dal professore tedesco ospitante. Scadenza: 1 aprile. Info qui

TEAM LEADER NELLE VACANZE STUDIO RAGAZZI

Per le vacanze studio 2020, Sprachcaffe è alla ricerca di giovani dinamici e motivati da impiegare come group leader nei nostri centri in Inghilterra e a Malta. Info qui.

LAVORO STAGIONALE NELL’ANIMAZIONE TURISTICA

4FUN Entertainment è una società Svizzera che opera nel settore del turismo in ambito internazionale, con prestigiosi resort, catene alberghiere e tour operators come Settemari, Turisanda, Brixia, Insotel Hotel Group, Chia Laguna Resort, Delphina Hotels, Barcelo, Thalasso e Golfo del Sole. Per la stagione estiva 2020 ricerca animatori, anche alle prime armi. Info qui.

ANIMATORI IN CENTRI VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

La ITF (Indipendent Teachers’ Foundation) è alla ricerca di giovani da selezionare per lavoro estivo, 400 per Gran Bretagna/Irlanda/Malta/Usa e 20 per Francia/ Spagna/Germania. Info qui

CONCORSI CULTURALI

EURODESK-ERYCA: BANDO PER GIOVANI ILLUSTRATORI

L’Agenzia Europea per l’Informazione e la Consulenza ai Giovani ricerca una persona creativa che progetti le illustrazioni per la prossima pubblicazione congiunta “Greening Youth Information Services”. Lo scopo della pubblicazione è quello di diffondere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente. L’incarico è quello di disegnare circa 30 illustrazioni in bianco e nero su lavagna bianca. Le immagini saranno utilizzate per tutta la durata della pubblicazione per creare poster e campagne sui social media. Scadenza: 6 marzo 2020. Info qui

CONCORSO PRISMA ART PRIZE 2020

Il Varco idea, associazione culturale senza scopo di lucro, organizza la terza edizione del concorso Prisma Art Prize, aperto ad artisti di tutte le nazionalità ed età che hanno in serbo opere da far conoscere al mondo artistico. Sono ammesse al concorso opere di pittura, disegno, grafica ed incisione di qualsiasi dimensione e su qualsiasi tipo di supporto. Possono partecipare tutti gli artisti professionisti e non, di qualsiasi età e provenienza. Scadenza: 13 Marzo 2020. Info qui

FI-PI-LI HORROR FILM FESTIVAL

Nuovo concorso di cortometraggi e racconti per creativi desiderosi di cimentarsi con il mondo dell’horror. In occasione del FiPiLi Horror Festival, che si tiene a Livorno ad aprile 2020, l’ente organizzatore ha indetto un concorso per cortometraggi e uno per racconti brevi. Il tema è la paura; per i vincitori è previsto anche un premio in denaro. La scadenza per l’invio delle opere è il 15 marzo 2020. Info qui

TULIPANI DI SETA NERA 2020: CONCORSO VIDEOCLIP

Il festival internazionale film corto Tulipani di Seta Nera è una manifestazione organizzata dall’associazione studentesca Università Cerca Lavoro. L’obiettivo è quello di promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie opere, raccontano, tramite le immagini, non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare. Sono ancora aperte le iscrizioni per presentare videoclip. Scadenza: 15 marzo 2020. Info qui

#EuFilmContest – PARTECIPA E VINCI UN VIAGGIO PER CANNES

Ti piace il cinema europeo? Partecipa al concorso #euFilmContest, metti alla prova le tue conoscenze e ottieni la possibilità di vincere un viaggio al Festival di Cannes nel maggio 2020. Scadenza: 26 marzo. Info qui

CONCORSO BOOKTUBER PRIZE 2020

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile 2020), il Centro per il Libro e la Lettura lancia la seconda edizione del concorso BookTuberPrize, nato per incoraggiare i giovani alla lettura e a sviluppare la creatività artistica attraverso la produzione di video recensioni. Il concorso è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Scadenza: 30 marzo 2020. Info qui

TEMPO LIBERO

PISACON 2020 – IL WEEKEND DEI GIOCHI DA TAVOLO

Alla stazione Leopolda di Pisa il 7 e l’8 marzo potrai immergerti tra centinaia di giochi da tavolo a tua completa disposizione per tutto il giorno. La vasta ludoteca ti permetterà di giocare liberamente e gratuitamente a svariati titoli, dai grandi classici alle novità. L’ingresso è gratuito. Info qui

SPETTACOLO “LA CATTIVA STRADA” – MUSICA DI FABRIZIO DE ANDRÉ

Al Cinema Teatro Artè di Capannori venerdì 20 marzo alle ore 21 va in scena “La cattiva strada – c’è amore un pò per tutti e tutti quanti hanno un’amore…”. Lo spettacolo ha l’obiettivo di divulgare e non far dimenticare la poesia e la musica di Fabrizio De Andrè ma sopratutto i messaggi che la sua arte vuole trasmettere. Info qui

COLLEZIONANDO

5^ edizione di Collezionando, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, con ospiti, mostre, incontri ed eventi, firmata da Lucca Crea srl e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), ormai un “must” per gli appassionati. Dal 28 al 29 marzo. Info qui

