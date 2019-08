L’Infinito di Roberto Vecchioni in concerto a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Roberto Vecchioni a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, venerdì 16 agosto alle 21.30, con il nuovo lavoro discografico “L’Infinito”, prodotto da Danilo Mancuso per DME, distribuito da Artist First e uscito nel novembre 2018 solo in versione analogica con il CD, arricchito dal saggio “Le parole del canto. Riflessioni senza troppe pretese” e in Vinile Limited Edition, senza la piattaforma streaming e download. Una scelta precisa e fedele al progetto discografico, che mira a trattare la musica, non come un prodotto di rapido consumo, scaricabile con un semplice click, ma che è un invito all’ascolto complessivo dell’album manifesto, composto da un’unica canzone, divisa in dodici momenti e non da dodici brani.

Il suo affezionato pubblico ritrova anche le sue più belle canzoni, da “Luci a San Siro”, a “Samarcanda”, al “Bandolero stanco”, a “Milady” fino alla più recente “Chiamami ancora amore”. L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, Lucio Fabbri (produzione artistica): pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica; Massimo Germini: chitarra classica e acustica, chitarra 12 corde, mandolino, bouzouki, ukulele, liuto cantabile; Marco Mangelli: basso fretless; Roberto Gualdi: batteria e percussioni.