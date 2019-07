Lido Cult, ospite l’attore Roberto Farnesi

LIDO DI CAMAIORE – La televisione, il cinema, la carriera di un giovane attore già ricca di successi. Sarà Roberto Farnesi la star del prossimo incontro di Lido Cult, in programma giovedì 18 luglio davanti il pontile di Lido di Camaiore (LU) a partire dalle 21.30.

Il sesto appuntamento con la rassegna di incontri che anima le serate di “Lido Cult” vedrà come sempre il grande palco allestito in piazza Matteotti a Lido di Camaiore e la conduzione di Claudio Sottoli, per un’edizione di “Lido Cult” curata da Laura Muzzupappa con la consulenza di Marco Aureli.

Farnesi racconterà la sua esperienza nel cinema (la prima pellicola a cui partecipa è del 1996, “Una donna in fuga”) per arrivare fino agli ultimi film che lo vedono tra i protagonisti: “Grande Grosso e Verdone” del 2008 e “L’Ultima estate” del 2009. Ma la chiacchierata con Claudio Sottili e con il pubblico verterà anche sui numerosi successi di Farnesi nel mondo della tv e della fiction in particolare, con l’ultimo grande successo in onda su Rai 1 “Il Paradiso delle Signore”. La serata è ad ingresso gratuito.

Il prossimo appuntamento di “Lido Cult” è venerdì 19 luglio con Paolo Borrometi e Dina Lauricella. Il ricco cartellone degli eventi di Lido Cult è organizzato dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore con il Patrocinio del Comune di Camaiore e il contributo di diversi sponsor: FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA a sostegno delle iniziative culturali, OBI ITALIA main sponsor, CONAD del TIRRENO, ETRURIA LUCE E GAS, INFALL SERRAMENTI, TOSCOPESCE spa, S.A. MONSELESAN & CUPISTI servizi assicurativi.