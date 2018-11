Liceo Majorana: treno della memoria e un’assemblea di riflessione sui diritti umani

LUCCA – Il liceo scientifico E. Majorana, partecipando al progetto regionale del treno della memoria, organizzato per il mese di gennaio, ha scelto di portare le sue classi quarte al campo di concentramento di Fossoli, in Emilia-Romagna; ed organizzerà nel mese di dicembre un’assemblea di riflessione sui diritti umani. Questo per chiarire la posizione della scuola e del comitato studentesco, uniti entrambi nel tentativo di curare l’informazione e la memoria della storia più recente e dei temi più attuali. Si cerca in questo modo di dare a tutti gli studenti gli strumenti per comprendere la complessità del mondo che li circonda, e per saper formare la propria opinione in modo autonomo.