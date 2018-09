Liberazione di Lucca: martedì inaugura la mostra “1948 – 2018: pittori e artisti lucchesi per la costituzione”

LUCCA – Entra nel vivo il programma delle celebrazioni per commemorare il giorno della Liberazione di Lucca. Il fitto calendario di manifestazioni si snoderà infatti per circa un mese con appuntamenti dedicati alla memoria, incontri culturali e convegni.

Intanto domani, martedì 4 settembre alle ore 17.30, sarà inaugurata la mostra dedicata alla Costituzione italiana allestita nei locali della Casermetta San Frediano sulle Mura Urbane.

“1948 – 2018: pittori e artisti lucchesi per la costituzione”: è questo il titolo dell’esposizione collettiva promossa dall’Anpi Lucca e Anpi Provincia di Lucca con il patrocinio di Isrec, Cgil, Arci e Unicoop, che sarà visitabile fino al 15 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16.30 fino alle 18.30. “Tanti artisti lucchesi hanno risposto con entusiasmo al nostro invito – spiega Rosalba Ciucci di Anpi Lucca – stimolati dall’avere per modella una ‘Donna’ bellissima nei suoi 70 anni carichi di grazia e autorevolezza. Questo nuovo linguaggio, affidato alla fantasia e alla creatività dei nostri pittori locali, ci aiuterà a riflettere in un modo diverso sulla nostra bella Costituzione”.