‘Libera…Mente’: un incontro per capire e affrontare la manipolazione psicologica

LUCCA – Un incontro particolarmente significativo quello Organizzato dal Club Soroptimist di Lucca sul tema “LIBERA…MENTE; riconoscere e affrontare la manipolazione psicologica” in programma martedì 11 settembre alle ore 17.00 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. Oggi più che mai questo tema risulta essere attuale visto quanto la violenza psicologica sia molto insidiosa perché avviene in maniera subdola, ingannevole, a volte addirittura all’insaputa della stessa vittima, la quale si accorge solamente dopo molto tempo di essere stata oggetto dei soprusi altrui. Una violenza che, infatti, ha come obiettivo quello di sottomettere una persona all’autorità di un’altra. Così facendo, l’autore della manipolazione schiavizza l’altro, rendendolo in tutto e per tutto dipendente dai suoi desideri.

Di questo e delle implicazioni penali della violenza psicologica si parlerà nell’incontro di martedì, alla presenza di relatori d’eccezione.

Ad introdurre i lavori il presidente del Soroptimist International Club di Lucca Renza Filippini., che conclude con questo grande evento il suo impegno di presidente del Club. Seguirà il saluto dell’assessore alle Politiche Formative del Comune di Lucca Ilaria Vietina e quello del Presidente della Provincia Luca Menesini. Il coordinamento del meeting è affidato a Maria Grazia Fontana, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucca. La prima relazione sarà sul tema “Dalla manipolazione relazionale alla violenza psicologica: un killer silenzioso” a cura della dottoressa Cinzia Mammoliti, criminologa tra i massimi esperti nazionali in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica. Seguirà l’intervento dello psicologo dottor Andrea Guerri che presenterà una riflessione su “Le vie della manipolazione: tra narcisismo e dipendenza”. Infine l’avvocato penalista Ludovica Giorgi offrirà una relazione su “Manipolazione relaziona e tutela legale”. Al termine un dibattito per approfondire il tema.

L’incontro, vista la sua attualità ed importanza, è aperto a tutta la cittadinanza.

Per gli avvocati due crediti formativi