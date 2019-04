“Letture al buio”: l’iniziativa nell’ambito della convenzione tra il Comune di Forte dei Marmi e l’UICI di Lucca

FORTE DEI MARMI – Mercoledì 10 aprile alle ore 17.00 presso il Giardino Verticale della Biblioteca Comunale “Lorenzo Quartieri” si svolgerà “Letture al buio”, iniziativa a partecipazione gratuita organizzata nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca. Le letture saranno tenute da un rappresentante dell’Associazione e avranno come tema alcuni racconti su Forte dei Marmi scritti in testi braille.

Agli ascoltatori verrà consegnata una benda da mettere sugli occhi, in modo da poter ricreare una situazione di buio che permetterà loro di accentuare la percezione e la sensibilità di tutti gli altri sensi.

I posti sono numerati e limitati, per iscriversi è necessario inviare una mail a biblioteca.fortedeimarmi@nullgmail.com indicando i nominativi per i quali si prenotano i posti. Con ogni mail si possono prenotare fino a due posti che verranno assegnati in ordine di ricevimento della mail.

Le iscrizioni ricevute prima delle ore 12.00 di lunedì 8 aprile non saranno prese in considerazione.

Per informazioni: 0584 280265