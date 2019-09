L’estate non è finita al Caffè delle Mura, il tributo a Nat King Cole

LUCCA – È stato uno dei più grandi cantanti della musica jazz e pop e nella sua carriera riuscì a piazzare ben 150 singoli nella top ten delle classifiche americane, diventando il cantante di colore più famoso al mondo.

A Nat “King” Cole è dedicato il prossimo concerto del ciclo Musica d’estate al Caffè, in programma domani (venerdì 20 settembre) alle 22 al Caffè delle Mura. A presentarci i suoi più grandi successi sarà il Sara Maghelli Quartet composto dalla cantante Sara Maghelli, Ugo Bongianni al piano, Luca Franchini al contrabbasso e Franco Mariani alla batteria. Un’altra serata di grande musica jazz, dunque, in attesa dell’inizio di Lucca Jazz Donna, che proprio al Caffè terrà le sue jam session a partire dalla fine del mese.

La musica di Nat “King” Cole ha riscaldato il cuore dei fan per oltre mezzo secolo grazie alla sua voce unica e inimitabile. La sua carriera musicale inizia nel 1937 con il King Cole Trio. Tra i brani più noti di quel periodo ci sono (Get your kicks on) Route 66 e Straighten up and fly right. Nel 1946 inizia la sua scalata alla hit parade con brani come (I love you) For sentimental reasons, Mona Lisa, L-o-v-e, Nature Boy, Quizas, Quizas, Quizas e la struggente Unforgettable, che la figlia Natalie ha riproposto al grande pubblico all’inizio degli anni Novanta.

Il tributo al grande musicista è un progetto che nasce dal sodalizio tra Sara Maghelli, cantante poliedrica che dopo gli studi ha intrapreso un’interessante carriera collaborando con Ben Paterson, Gianluca Tagliazzucchi, Andrea Papini e molti altri, e Ugo Bongianni, pianista arrangiatore e produttore che lavora con artisti del calibro di Mina, Celentano, Tiziano Ferro, Mario Biondi, Alfredo Golino, Juan Manuel Serratt, Andrea Mingardi e molti altri. Con loro ci saranno il contrabbassista Luca Franchini, che ha all’attivo collaborazioni con valenti musicisti come Pietro Tonolo, Gianni Basso, Antonello Vannucchi, Vittorio Alinari e altri, e il batterista jazz Franco Mariani che ha suonato e suona tutt’ora con i migliori jazzisti del panorama toscano.

L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486