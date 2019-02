L’essenziale bellezza dell’universo femminile in mostra a Villa Paolina

VIAREGGIO – Sabato 16 febbraio verrà inaugurata la mostra L’Essenziale Bellezza, un progetto espositivo realizzato grazie al contributo di iCare, dedicato all’universo femminile: otto donne, Rita Casaroli, Elvira Colognori, Giorgia Madiai, Claudia Marchetti, Marzia Martelli, Giuliana Pardini, Silvia Cirri, Corinne Roger, per una mostra antologica che intende celebrare la sensibilità e la creatività delle donne. L’appuntamento per il vernissage è per sabato 16 febbraio alle 17 a Villa Paolina.

Arricchirà l’incontro il concerto jazz di Michela Lombardi.

La mostra trova respiro nelle splendide sale di Villa Paolina: dalla pittura alla scultura, attraverso linguaggi espressivi differenti, i manufatti artistici riuniti in questa speciale occasione entrano in contatto fra loro tramite un intenso dialogo compositivo. Nell’alternarsi delle sale, come le pagine di un libro illustrato, le opere si rivelano una dopo l’altra, raccontando storie ed esperienze di vita diverse. Variano i soggetti rappresentati, si diversificano le idee e le tecniche di realizzazione per poi incontrarsi verso la comune ricerca dell’essenziale bellezza della vita.

«Otto donne, rappresentati dell’arte nel nostro territorio, che di donne raccontano dialogando nella comune ricerca dell’Essenziale Bellezza della vita – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei -: una mostra che valorizza uno dei luoghi di cultura di Viareggio e che dal luogo stesso attinge suggestioni».

Con l’occasione infatti verranno aperte due ulteriori sale espositive e sarà possibile visitare l’atelier Catarsini, allestito nelle soffitte della Villa, che il pittore utilizzò per più di 50 anni fino alla sua morte. L’Atelier è inserito nel percorso museale: unico nel suo genere è il solo in Toscana fruibile al pubblico.

«Ringrazio quanti hanno creduto nel progetto e chi ha lavorato per realizzarlo. E un sincero benvenuto a tutti quelli che vorranno visitare l’esposizione. Villa Paolina vi aspetta – conclude Mei – con le finestre aperte sul mare».

La mostra resta aperta fino a maggio e sarà visitabile negli orari di apertura della villa: dal mercoledì al sabato dalle 15,30 alle ore 19,30, la domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30.