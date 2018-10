L’esclusiva della settimana – APPARTAMENTO A CARRAIA

Proponiamo ogni settimana un immobile in esclusiva scelto tra le migliori offerte del momento.

L’immobile di oggi si trova a Carraia.

Si tratta di un grazioso appartamento a piano terra con giardino in residence privato. L’appartamento è una moderna ristrutturazione in un contesto rurale.

L’immobile si compone di un salotto arioso con angolo cottura, una camera matrimoniale molto grande, un ripostiglio, il bagno e a corredo un giardino privato e due posti auto esclusivi all’interno del residence a cui si accede da sbarra elettrica.

L’appartamento è di circa 52mq e il suo giardino di circa 20mq.

E’ una costruzione del 2009, con riscaldamento a pavimento, infissi doppi, impianto sfilabile e tutti gli accorgimenti della nuova edilizia, inoltre il soffitto è isolato acusticamente e termicamente.

Le luci nella casa sono a led, c’è l’aria condizionata, l’acqua è del pozzo privato del complesso residenziale, non ci sono spese condominiali se non circa 13 euro ogni due mesi per l’elettricità delle sbarre all’ingresso del residence e le telecamere e le luci del parcheggio.

L’appartamento è già dotato anche di un impianto di allarme da configurare semplicemente.

L’appartamento viene venduto completamente arredato ad eccezione di una panca e il tavolino da thè nel salotto, la cucina ha la lavastoviglie e nel ripostiglio c’è la lavatrice, il letto in camera è cassettabile.

Edificio di Classe C, indice di prestazione energetica globale 51,63 kWh/m2 anno.

RICHIESTA: 117.000 €

RIF.: E016S