Leone Piccioni: oltre la mostra due incontri a Forte dei Marmi, il primo a Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – “Leone e Piero Piccioni: parole e musica intorno al “Quarto Platano” è il primo dei due eventi collaterali alla mostra “Burri Morandi e altri amici. La passione per l’arte di Leone Piccioni”, attualmente in esposizione a Villa Bertelli. Un appuntamento con la poesia d’autore e con la grande musica. All’incontro, in programma lunedì 5 agosto nel Giardino d’inverno di Villa Bertelli alle 21,30, vi parteciperanno i poeti Alessandro Ceni, Giuseppe Grattacaso, Paolo Fabrizio Iacuzzi e la studiosa e allieva di Leone Piccioni Silvia Zoppi Garampi, che parleranno di quella stagione culturale attraverso le pagine degli autori considerati – Pea, Ungaretti, Montale, De Robertis, Gadda, Bigongiari – lette da Elisabetta Salvatori, attraverso le pagine di Piccioni a quegli autori dedicate ma anche attraverso i versi dei tre poeti amici di Leone, a testimoniare la continuità con quella stagione di vivacità creativa fra arte e letteratura. Una colonna sonora d’eccezione, delle musiche più celebri composte da Piero Piccioni, fratello di Leone, faranno da preziosa cornice alla serata, Al piano, il Maestro Antonino Siringo, Valentina Piccioni, figlia di Piero, canterà i brani composti dal padre.

Un omaggio, dunque, oltre che a Leone Piccioni, al Quarto Platano, che può essere considerato il più famoso luogo di convivialità estiva degli artisti, dei critici e degli scrittori dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta. Cinquant’anni fa, l’11 agosto 1969, veniva scoperta al Caffè Roma di Forte dei Marmi, una targa dettata dal poeta Piero Bigongiari per ricordare quel felice consesso di intellettuali, che erano soliti ritrovarsi in quel luogo, per intrattenersi in amichevoli conversari di indubitabile cultura ma certamente condita anche da motti di spirito, qualche pettegolezzo e commento su recenti eventi meritevoli di attenzione. Il testo della targa così recita: «Sotto le molli ombre di questi platani/ ancor memori e stormenti al candore dei marmi del Forte/ passarono ore e stagioni felici e feconde/ auspice e nume del luogo Enrico Pea, Giovan Battista Angioletti, Carlo Carrà, Giuseppe De Robertis, Ardendo Soffici/ e gli altri poeti e artisti che già respirarono/ e ancora respirano e odorano queste molli ombre/ in un luogo solare che ne accomunò le energie vitali».

Cinquant’anni fa, nel settembre 1969, usciva il volume Maestri e amici di Leone Piccioni, pubblicato da Rizzoli. Secondo la definizione di Paolo Fabrizio Iacuzzi, è un grande affresco di “ritratti intrepidi” di scrittori, critici e artisti dove il tratto umano, sottolineato con destrezza, non solo è collegato a quello stilistico (secondo la nota formula della letteratura e arte come vita) ma è il risultato di quei valori di cittadinanza attiva, condivisi fra scrittori e artisti proprio in quel contesto “estivo” del Forte (che il libro non manca di sottolineare), per cui l’amicizia era superiore alle posizioni individuali e i maestri non erano immuni da essere “cucinati”, come voleva Giorgio Pasquali, “in salsa piccante”. Molti di questi ritratti sono dedicati a scrittori che frequentavano il “Quarto Platano” (Eugenio Montale, Enrico Pea, Giovan Battista Angioletti, Giuseppe De Robertis, Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Elio Vittorini) e ad artisti esposti in questi giorni qui a Forte dei Marmi, alla Fondazione Villa Bertelli, nella mostra sulla “Passione per l’arte di Leone Piccioni” (Alberto Burri, Renato Guttuso, Giacomo Manzù).

Due coincidenze, queste ricorrenze, che rafforzano le ragioni dei due appuntamenti estivi a Forte dei Marmi dedicati a Leone Piccioni, organizzati dalla Fondazione Villa Bertelli e dall’Associazione Amici di Leone Piccioni in collaborazione col Premio Internazionale Ceppo, e collegati con l’imperdibile mostra in corso, aperta fino al 15 gennaio per offrirsi anche a studenti e insegnanti come occasione di incontro con la cultura del Novecento nell’ottica di uno dei suoi più significativi artefici.

A suggellare poi il forte legame di gusti e interessi oltre che di grande affetto tra i due fratelli, il 12 agosto alle 18,30 in Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi ci sarà la presentazione del volume di Leone Piccioni Lungara 29 – Il caso Montesi nelle lettere a Piero edito da Polistampa.