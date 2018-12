Leone Piccioni intervista Eugenio Montale: a Villa Bertelli le lezioni del grande critico letterario

LUCCA – L’intervista del 1966 di Leone Piccioni a Eugenio Montale, da “Ossi di seppia” a “Satura”, proiettata in un incontro-evento dedicato agli studenti. L’appuntamento, a ingresso libero, è in programma venerdì 14 dicembre alle 15.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, promosso dalla Fondazione Villa Bertelli, grazie al contributo dell’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Forte dei Marmi e vedrà la partecipazione della docente universitaria, critica letteraria e scrittrice Silvia Zoppi Garampi, del presidente del Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia, Paolo Fabrizio Iacuzzi e del poeta Alessandro Ceni. Nella storica intervista del ‘66, Piccioni, uno dei più raffinati critici letterari italiani, tratta tutta l’opera poetica di Montale, temi che riproporrà successivamente, nell’anno accademico 1979-80 allo IULM di Milano, in un ciclo di lezioni, poi fedelmente trascritte nel libro “Com’è tutta la vita e il suo travaglio” pubblicato lo scorso anno per Edizioni Libreria Dante &Descartes.

Nella lunga conversazione con il Premio Nobel, Piccioni, critico, giornalista e grande comunicatore culturale, presenta non soltanto il poeta, ma anche il critico musicale e il pittore, arti delle quali Montale era non solo appassionato, ma profondo conoscitore. L’approccio moderno dell’intervista, realizzata in movimento e in varie location, con immagini dei luoghi amati e vissuti dal poeta nel corso della sua vita, hanno un gusto contemporaneo che anima e attualizza i contenuti. L’iniziativa inaugura un calendario di manifestazioni che la Fondazione sta preparando per il 2019, teso a rendere omaggio a Piccioni, massimo interprete di Ungaretti in Italia, scomparso lo scorso maggio a 93 anni, che ha avuto con Forte dei Marmi un legame strettissimo. Qui ha trascorso per tanti anni le vacanze nella sua casa vicino al centro cittadino ed è stato uno degli ultimi rappresentanti del circolo letterario Il Quarto Platano.

<<La presentazione dell’intervista di Leone Piccioni a Eugenio Montale è un fiore all’occhiello per Villa Bertelli – ha dichiarato il presidente della Fondazione Ermindo Tucci – che, oltre a rientrare nel programma avviato dall’amministrazione comunale di promuovere nei nostri spazi appuntamenti con la storia e la cultura, ci consente di rendere omaggio a uno dei più influenti rappresentanti della critica letteraria italiana, allievo prediletto di Ungaretti e autore di opere che hanno abbracciato l’intero mondo letterario del ‘900 italiano. Sarà il primo di una serie di eventi, a lui dedicati, che stiamo preparando per il 2019>>.