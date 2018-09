Leone e Vietina fanno il punto della situazione sulla scuola lucchese

LUCCA – L’ultima riunione della Commissione politiche formative del Comune di Lucca aveva all’ordine del giorno due importanti punti qualificanti per la scuola lucchese. Innanzi tutto vi era il rinnovo sezione alla rete documentaria lucchese, approvazione schema di convenzione 2018/2021 e poi le comunicazioni relative all”avvio dell’anno scolastico 2018/2019.

Riguardo al primo punto è stata illustrata la pratica da Ilaria Santori dell’Agorà.

Dopo la discussione la pratica è stata votata.

Per quanto riguarda il secondo punto l’assessore Ilaria Vietina ha aggiornato la commissione sui progetti relativi all’inizio delle scuole.

Innanzitutto ha informato che l’anno scolastico è iniziato regolarmente per la scuola Leone XII nei locali presso la scuola dell’Infanzia “Il girasole’ messi a disposizione per un anno in attesa della nuova collocazione in una sede autonoma che ospiterà i due servizi.

La stessa cosa vale per l’Asilo Nido sempre privato, che ha trovato collocazione presso l’asilo Nido ‘Il Seme”. Gli uffici in questo periodo stanno lavorando a pieno ritmo per permettere tutto ciò.

Oggi sono iniziate le attività in tutti i nidi.

In tutte le scuole si sono svolti i lavori di manutenzione, che permetteranno un inizio regolare in tutti gli edifici.

Sono terminati i lavori presso il CPIA, quest’anno l’attività didattica riprenderà collocando tutte le classi al secondo piano. Avverrà l’inaugurazione dei nuovi locali.

È in corso il bando relativo al Piano Educativo Zonale , per l’accesso di esperti nell’elenco Zonale per permettere l’accesso di associazioni con competenze adeguate. Il bando scadrà il 17 settembre.

All’interno del progetto Educazione permanente all’interno delle famiglie inizierà presso il Centro per le Famiglie un corso di accompagnamento per genitori e persone attente e curiose. Il primo incontro sarà il 21 settembre, gli altri saranno due al mese con cadenza quindicinale fino a maggio.

Il 18 settembre inizierà il corso di formazione “Formarsi in rete” ,progetto Zonale “Restart” 2018, rivolto a tutti i soggetti impegnati al contrasto alla violenza di genere. Il corso è inserito nel Piano formativo di ambito della piana di Lucca e sarà riconosciuto per i docenti di ogni ordine e grado. Il corso avrà la durata di 28 ore suddivise in 7 moduli.

Per quanto riguarda i servizi l’Amministrazione è in grado di assicurare l’inizio dei servizi trasporto e ristorazione fin dal primo giorno di scuola, saranno le scuole che autonomamente individueranno la data di inizio.

La scuola primaria Dante Alighieri continua il percorso scolastico con il metodo Montessori con una nuova classe prima.

Continuano le attività delle scuole relative al progetto Ortisei scolastici, siamo arrivati a coinvolgere 35 scuole 80 classi 850 alunni.