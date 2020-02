Lega Viareggio: fatto il punto sugli effetti del Coronavirus

VIAREGGIO – Il Gruppo Consiliare della Lega di Viareggio ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato per fare il punto sugli effetti del coronavirus ai danni delle imprese, delle attivita’ e dell’intero comparto economico, nautico e turistico ricettivo del nostro territorio, recependo le esigenze più urgenti delle categorie.

Cosi’ intervengono i Consiglieri Comunali Massimiliano Baldini, Maria Domenica Pacchini ed Alessandro Santini.

Sono stati affrontati temi distinti e tutti da gestire al meglio per non aggravare una situazione che proprio nel campo dell’economia locale desta non poche preoccupazioni.

All’unisono, Bertolani, Fucile, Bertolucci, Buonocore e Tesi, hanno sottolineato l’importanza di un approccio equilibrato a quanto sta accadendo, da una parte facendo la massima chiarezza sulla reale portata del pericolo sanitario e dall’altro evitando che la comunicazione incontrollata possa ingenerare ed aggravare panico tale da paralizzare ulteriormente il turismo.

E’ pero’ altrettanto vero – hanno dichiarato i rappresentanti delle categorie al tavolo – che gia’ dalle prime avvisaglie i numeri delle disdette nel comparto turistico viareggino e versiliese sono notevoli.

Si parla del 40% di cancellazioni per gli alberghi a cui vanno aggiunte le mancate presenze a breve medio termine ed anche i ristoranti hanno subito gia’ numerose disdette.

Nei prossimi giorni – hanno continuato – si potra’ verificare i primi numeri reali che toccano la nostra realta’ e capire quale sia la portata del fenomeno.

C’e’ bisogno – altro tema importante toccato – che le facilitazioni fiscali e le sospensioni delle scadenze non siano limitate solo alle zone rosse perche’ gli effetti di questa crisi non si limitano certamente ai comuni dove vi e’ il focolaio del virus.

La riunione voluta dal Gruppo Consiliare della Lega si e’ chiusa con l’accordo di un aggiornamento alla luce dei primi dati concreti e con la disponibilita’ dei Consiglieri del partito di Matteo Salvini ad ogni iniziativa utile al sostegno delle imprese, delle attivita’ e del mondo del lavoro per fare argine a questa nuova e grave emergenza che colpisce il nostro comparto turistico.

In accordo ed in sintonia con i rappresentanti della Lega a livello regionale e nazionale, proseguira’ l’impegno del partito per proporre le migliori e più adeguate soluzioni che possano contenere il fenomeno ed aiutare le categorie piu’ colpite.