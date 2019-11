Le verità: prossimo appuntamento del Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Giovedì 21 novembre alle ore 21.15 verrà presentato il film LE VERITÀ di Kore’eda Hirokazu. Un cast stellare per una storia interessante e coinvolgente. Catherine Deneuve è un’attrice egocentrica e amorale, ma affascinante e con gran senso dell’umorismo; Juliette Binoche è la figlia trascurata, che mai ha risolto il rapporto con l’ingombrante genitrice e che arriva da New York per festeggiare la fantasiosa autobiografia che mamma ha appena pubblicato… Dal regista Palma d’oro lo scorso anno a Cannes con “Un affare di famiglia”, una relazione tra madre e figlia che si moltiplica come un gioco di specchi tutto al femminile con due strepitose attrici. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.