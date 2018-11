Le opere di valorizzazione di Tassignano realizzate dall’esercito

CAPANNORI – Poteva finire con i Militari che realizzavano un Hangar sull’area demaniale accanto all’aeroporto di Tassignano e stop, perché la legge questo permetteva. Invece il sindaco Luca Menesini ha impedito che ciò avvenisse dichiarando fin da subito la contrarietà della comunità di Tassignano e di tutta Capannori all’opera, contrarietà poi ribadita all’unanimità da Consiglio Comunale con apposito ordine del giorno.

Grazie alla compattezza del “no” espresso dal primo cittadino di Capannori, la scorsa settimana in una riunione a Firenze è stato messo nero su bianco l’accoglimento da parte dei Militari di tutte le richieste espresse dal Comune di valorizzare la zona di Tassignano in modo che i cittadini avessero dei benefici tangibili da questa operazione.

Ed ecco che, contestualmente ai lavori per la realizzazione dell’Hangar, i Militari realizzeranno, tutto a spese della Difesa: la riqualificazione del campo sportivo nella zona, la realizzazione di un’area attrezzata all’aperto per le attività di fitness, la realizzazione di aree a verde, la sistemazione di un parcheggio pubblico a servizio dell’area (e quindi anche per gli eventi di Artemisia), una viabilità che eviti che i mezzi dei Militari passino davanti al centro culturale di Artemisia e in mezzo alle case, e la realizzazione di una via di collegamento tra il paese e le aree agricole intorno all’area militare.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e per il quale ringrazio i Militari, che hanno dimostrato sensibilità e attenzione alla nostra comunità – dice il sindaco Menesini -. Per i cittadini di Tassignano avere nel proprio paese spazi così significativi per lo sport, la socializzazione e il vivere all’aria aperta è molto importante, perché sono servizi utili per vivere tutti insieme che vanno ad integrarsi con il parco di Artemisia, la biblioteca e la vita culturale che questo polo ospita. Tassignano diventa così un paese ancora più baricentrico per le attività dei giovani, ed inoltre diamo risposta all’esigenza di parcheggio più volte espressa dagli studenti di Artemisia. Un grazie voglio dirlo anche a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione perché su questa vicenda abbiamo fatto gioco di squadra nell’interesse dei cittadini e l’esito è stato positivo”.

Nel dettaglio, il progetto delle opere di valorizzazione ricorre a tecniche di architettura naturalistica, attraverso la realizzazione di terrapieni naturali e arginature che consentono di ottenere con la piantumazione di alberi di vario tipo un miglior inserimento visivo e paesaggistico delle aree. Dal punto di vista del riassetto urbanistico, il progetto prevede la realizzazione di stradelle pedonali, aree a verde, aree fitness, zone a parco con piantumazione di alberi a foglia caduca e persistente, arbusti rampicanti ed erbacee.