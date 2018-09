Le Nuove Pantere tornano in campo: ecco i prossimi appuntamenti

LUCCA – Le Nuove Pantere tornano in campo. Le squadre giovanili di baseball Under 12, Under 15 e la squadra di softball Under 21 saranno impegnate con la Coppa Toscana per tutto il mese di settembre. Unico stop il 23/09 dove al campo dell’Acquedotto si terrà un bellissimo raduno del “Batti e Cresci” (classe 2011 – 2012) dove i più piccoli si cimenteranno in una simpatica festa di gioco ed allegria.

Da lunedì 10 settembre fino al 31/10/2018 riprenderanno i corsi propedeutici al baseball ed al softball in vista dei corsi comunali invernali. Tutti i bambini e le bambine (nati/e tra il 2009 ed il 2012) che volessero provare questo sport possono venire il lunedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 18:00 alla scuola gratuita di baseball e softball presso l’impianto sportivo Checchi Calcio di Carraia. Gli istruttori delle Nuove Pantere vi aspettano numerosi.